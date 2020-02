En fotos: la noche de amor de Julieta Ortega con su novio, Camilo Vaca Narvaja

A puro romance, la actriz se mostró muy enamorada de su novio en la noche porteña Crédito: Gerardo VIercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de febrero de 2020 • 14:43

Julieta Ortega se mostró muy romántica con Camilo Vaca Narvaja, con quien está en pareja desde hace tres meses. El sociólogo de 33 años fue a buscarla al Microteatro de Villa Crespo, donde la hija de Palito Ortega actúa en la obra Desacuerdos. La actriz blanqueó la relación en noviembre en las redes sociales, y desde entonces comparte su felicidad con sus seguidores.

El miércoles fue una noche de estreno para Ortega y su compañero de elenco, Diego Gentili: los actores hicieron la primera función de la obra teatral. La actriz posó radiante a la salida del teatro junto a Vaca Narvaja -quien fue pareja de Florencia Kirchner y juntos tuvieron a su hija Helena-, y no se ocultaron de los flashes.

Ortega también es madre de Benito, de 14 años, fruto de su relación con Iván Noble. Este nuevo amor llega a su vida después de haber estado soltera por un tiempo: anteriormente estuvo en pareja durante unos meses con el empresario Esteban Eskenazi.

Julieta Ortega tuvo su noche de estreno teatral y su novio, Camilo Vaca Narvaja la acompañó en todo momento Crédito: Gerardo Viercovich

Julieta Ortega, feliz junto a su novio, con quien lleva tres meses de amor Crédito: Gerardo Viercovich

Mirada romántica. La hija de Palito Ortega y Camilo Vaca Narvaja, expareja de Florencia Kirchner Crédito: Gerardo Viercovich

En las redes: Julieta Ortega muy enamorada

Desde que la actriz blanqueó su romance, le dedica románticas palabras a su novio, y publica algunas postales con el hombre que conquistó su corazón. Muchos de sus seguidores le comentan que la ven más radiante que nunca: "Resplandecés", le escribieron en uno de sus últimos posteos.

Ortega incluso le dio la bienvenida al 2020 con una foto junto a Narvaja, y escribió: "Salud, amor y trabajo para todos". Recordemos que la pareja oficializó su noviazgo en simultáneo en noviembre a través de sus historias de Instagram, donde posaban juntos mientras sonaba la canción "A primera vista", de Pedro Aznar. "Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré", reza la letra del tema.