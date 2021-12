La Academia 2021: de la emoción de Chano Charpentier a las críticas en redes a Flor Vigna, los números musicales de la final

En un programa muy emotivo de ShowMatch, “La Academia” , nada menos que la gran final del reality de eltrece conducido por Marcelo Tinelli, pasaron numerosas figuras en medio de la competencia entre los bailarines finalistas: Agustín “Cachete” Sierra y Noelia Marzol. Todos ellos se mostraron muy felices de estar en la pista, y cada uno brilló a su manera.

LAURITA FERNÁNDEZ

La primera en pisar la pista fue la campeona Laurita Fernández, quien realizó un número musical impactante. “Vos sos el programa”, le expresó Tinelli. “Siempre se te extraña en la pista, tenés una energía tan especial, y sos alguien muy importante para el programa. Tenés una presencia que ha marcado este programa”. Muy feliz, la bailarina, conductora y actriz también le agradeció, y comentó: “Gracias, para mí es muy importante este programa, y cuando me llamaron no terminaron de decir la frase que ya había aceptado. Para mí es un placer Marce, yo estoy feliz de volver, era una bola de nervios y hoy lo disfruté mucho. Me da muchísima nostalgia, y ojalá que el arte, el baile y el canto siga presente en esta productora”. A continuación, mostró su enorme talento en la pista, y hubo un guiño a su paso por el certamen con la incorporación en la coreografía de quien fuera su coach, Mati Napp.

*FLOR VIGNA

La presencia de Flor Vigna en el programa causó mucha expectativa, dado que la bicampeona era una de las favoritas para ganar “La Academia”. Sin embargo, por una lesión de su compañero, Facu Mazzei, decidió retirarse del certamen y abocarse a la música, y este año editó su primer single “UY!”, que presentó por primera vez en la pista de ShowMatch. Vigna estuvo acompañada de un grupo de bailarinas, y fue criticada en redes por hacer playback. De todos modos, en el estudio se vivió otro clima. “Más allá de que te extrañamos en la pista, que estés lanzando su propio material discográfico, me encanta”, le expresó Tinelli.

La joven señaló: “Para mí es una oportunidad enorme, como la que me venís dando hace tantos años. Hoy me das la oportunidad de producir, de ser cantante, de esto que vengo armando hace tanto tiempo. No lo puedo creer. Yo pensé que esto no lo iba a lograr en la vida, que para mí no había lugar, vengo de un lugar muy humilde, y me enseñaron a creer, a crear, los que estén del otro lado que se animen a ser valientes. Gracias por este espacio”.

*CHANO MORENO CHARPENTIER

Cerca del final del certamen apareció en el estudio Santiago “Chano” Moreno Charpentier, quien interpretó su flamante hit, “Mecha”, y el éxito de Tan Biónica, “La melodía de Dios”. El conductor le aseguró que lo quería muchísimo y recordó los momentos que habían vivido juntos. “Buenos y malos”, remarcó Tinelli. Por su parte, Chano, quien regresó recientemente a los escenarios luego de haber recibido un disparo en un violento episodio por el que debió ser intervenido, cantó con mucha energía y emocionó cuando declaró: “Creí que la gente no me iba a querer más”.

“Estoy muy feliz, tengo una banda nueva. Y agradezco a la gente y te agradezco la posibilidad. Yo hoy lo vivo intensamente, me siento bien de estar vivo. Yo después de lo que me pasó, pensé que la gente no me iba a querer más. Cuando estaba en el hospital y me contaron lo que me páso, pensé que no me iba a querer más nadie. Le pido perdón a la gente que preocupé, y que me quiere y estuvo en vilo en esos momentos. Y ahora estoy celebrando la vida”, concluyó Chano.

*L-GANTE

El último número de la noche tuvo como protagonista indiscutido a L-Gante, quien además de interpretar sus éxitos, se desempeñó como sexto jurado. “Vamos a presentar al sexto jurado de la noche. En muy poco tiempo, ha sido el reflejo de mucha gente, es la voz de mucha gente, y de muchos de nosotros, aunque pareciera que no tenemos mucho que ver con su estilo, nos sentimos representados, porque es la cultura del pueblo, del barrio. Cuando dice que es la música ‘420 pa’ los negros’, nos identificamos todos”, expresó Tinelli con gran emoción, y al dirigirse a la pareja del cantante, sumó: “Todos seguimos la vida de ustedes ¡Tendrían que hacer un reality!”.

“Siento que pegué mucha onda con él, lo siento como un hijo o un hermano, aprendo de él un montón de cosas y me encanta”. Con esas palabras, el conductor recibió al músico, y añadió: “Todos sabemos de vos y te queremos. Nos encanta la familia que tenés y como sos vos. Nos identificamos casi todos los argentinos con vos, y eso es hermoso. Todo tenemos un poquito de L-Gante en la vida de cada uno. Sos uno de los grandes artistas argentinos”, le dijo Tinelli a Elián Valenzuela, quien también fue uno de los artistas convocados para cantar en la gran final junto a Chano y Flor Vigna.

Al momento de emitir su primer voto, cuando Cachete Sierra y Noelia Marzol compitieron en el rock, L-Gante tuvo un pequeño percance: al querer hablar, no le funcionó el micrófono. Minutos más tarde, el problema fue solucionado y brindó su devolución a favor de Marzol, y en otro tramo señaló que en el programa “son muy sentimentales”.