La Academia: ¿Ángela Leiva está saliendo con Esteban Lamothe?

“¡Es un ritmo muy difícil! Tuve momentos de crisis. Aparte, los bailarines lo hacen muy bien y dejan la vara muy alta”, contó Ángela Leiva, el la previa junto a Marcelo Tinelli. Sin embargo, a pesar de que su intención era seguir contando su experiencia en los ensayos del shuffle, Ángel de Brito la interrumpió para mandarla al frente.”Está saliendo con Esteban Lamothe”, aseguró el jurado.

Sorprendida, la cantante quiso negar esa versión y hasta amagó con salir corriendo del estudio de ShowMatch, pero ya era muy tarde... “Creo que él tiene novia”, expresó, incómoda, sobre su compañero en la nueva tira de Polka, La 1-5/18. ″¡Somos muy buenos compañeros y nos reímos mucho juntos! Pero no me tocó un pelo”, insistió.

Luego de ver la propuesta de Leiva, Johnny Lazarete y otros cuatro bailarines, y antes de que De Brito (4) diera su devolución, Marcelo Tinelli le pidió a la cantante que entonara a capela el éxito de Whitney Houston, “I Will Always Love You”.

Entonces, sí, el conductor de Los ángeles de la mañana indicó: “Me gusta este ritmo porque logró que los participantes vengan a romperla. Y la exigencia que requiere hizo que participantes como Ángela, Karina [’La Princesita’], Cachete [Sierra] y [Rocío] Marengo hagan trabajos grandiosos. La coreografía fue muy difícil. Ella no estuvo perfecta porque no es bailarina y le falta plasticidad, pero me gustó mucho”.

”Por momentos me pareció estar viendo un show de Broadway. Este equipo es un combo muy bueno y esta pista es una escuela. Angela es una artista cada vez más completa. Hubo un pequeño accidente, pero es algo que puede ocurrir y no lo voy a tener en cuenta”, sumó Pampita Ardohain (8).

La dueña del voto secreto, Jimena Barón, coincidió: “Me encantó la propuesta, fue súper moderna. Ella es bárbara y está dándolo todo. En la segunda mitad de la coreo estaban todos prendidos fuego. Me gustó mucho, mucho”.

“Realmente me encantó. Estuvieron muy lindos. Como dijeron los chicos, fue muy Broadway”, coincidió también Hernán Piquín. Con una calificación total de 18 puntos, la pareja se aseguró su permanencia den el concurso.

LA NACION