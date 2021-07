La Academia: Débora Plager se soltó y el jurado premió su sensualidad

Tras haber vencido en el duelo telefónico a Charlotte Caniggia, regresó Débora Plager a la pista de ShowMatch. “Ya teníamos el discurso de agradecimiento y lo tuvimos que cambiar”, reveló la periodista, risueña, sobre el que muchos consideran en batacazo de este primer tramo de “La Academia”. Luego, junto a su compañero, Nicolás Villalba, la panelista de Intratables mostró su propuesta para este cuarto ritmo, la música disco.

El primero de los jurados en dar su devolución fue Ángel De Brito (10). “Hoy hubo un muy buen resultado, y tiene que ver con ponerle ganas y onda. En las anteriores galas no me gustó, pero hoy lo disfruté. Obviamente, Débora no es bailarina, pero hoy fue su mejor gala. El resultado del esfuerzo se ve en la pista. Tiene un gran equipo; Nico bailó como nadie y la dejó lucir. Se vio fluido. Muy lindo. Se merecen la mejor nota”.

Luego, llegó el turno de Pampita Ardohain (6). “La coreografía no me convenció del todo, le vi mucha caminata y prefiero tenerla en el lugar, bailando chiquitito. ¡Quería verla bailar! Hoy Débora está más linda que nunca. ¡Se sacó el blazer! Y me gusta que se meta en el personaje. Nico es un excelente compañero. Deberían haber mirado más a la cámara y se perdieron un poquito al final”.

“Me gustó este disco glamour. La coreografía estuvo actuada, bien. Débora ya no estaba como sonriente y liviana; la vi sexy, perruna. Veo un gran cambio en eso. Sí veo, como Caro, la simplicidad de la coreografía, pero me gustó. Está evolucionando y Nico está on fire”, agregó Jimena Barón (6).

“Hubo conexión, miradas y ella pisó muy fuerte. Se anima y me gusta. Se perdió un poquito, pero estuvo mejor que la vez pasada”, cerró Hernán Piquín, el dueño del voto secreto.

LA NACION