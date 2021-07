La Academia: del papelón de Viviana Saccone al apasionado beso de Angela Leiva

Luego de un año y medio de ausencia, volvió ShowMatch a la televisión con una novedad: el “Bailando por un sueño” había quedado atrás y su lugar debutaría “La Academia”, un nuevo segmento en el que, se anunciaba, los participantes deberían mostrar su habilidad para el baile, pero también para el canto y la actuación.

Sin embargo, con el correr de los programas los ritmos fueron sucediéndose uno a otro y las demás disciplinas artísticas quedaron relegadas a la instancia de duelo, en la que las parejas tienen la potestad de elegir sus propuestas.

Este jueves, luego de la clásica y efectista ronda de reggaetón, al fin llegó el canto a la pista de ShowMatch. La encargada de abrir esta nueva disciplina fue la subcampeona de ‘Cantando 2020’, Ángela Leiva.

Antes de cantar, Leiva y su pretendiente, el productor Fran Caivano, dieron cuenta de cómo vivieron las últimas horas juntos y terminaron bailando un lento en la pista que incluyó un apasionado beso de la flamante pareja.

Luego, junto a Jonathan Lazarte, Leiva brindó un popurrí con los temas de Fama, Footloose y Dirty Dancing.

En la ronda de devoluciones, Ángel De Brito (10) fue puro elogio: “¡Qué lindo escuchar cantar de vuelta a Ángela! Además de su talento, me gustó mucho la puesta que hicieron. Estuvo todo perfecto”.

Guillermina Valdes (9), que reemplaza a Pampita Ardohain, opinó: “Me hubiera gustado ver a Johnny cantar un poquito. Es un placer escuchar a Ángela, aunque quizás el enganchado de las canciones no me llevó a la emoción. Solo por eso no es un diez”.

Jimena Barón (10) destacó: “Ángela hizo el esfuerzo y tuvo la actitud de salir de su zona de confort. Cantar y bailar al mismo tiempo es dificilísimo. Me encantó lo que hicieron”.

En tanto, Hernán Piquín, dueño del voto secreto, señaló: “Me encantó, aunque a mí también me hubiese gustado que cantara Johnny”.

A continuación, Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber interpretaron los temas “Seguir viviendo sin tu amor” y “Muchacha ojos de papel”, de Luis Alberto Spinetta.

“Me gustó el riesgo que tomaron. Julieta es una artista genial, hace de todo. Me gustó lo que hicieron”, dio el visto bueno De Brito (7).

“Julieta se entrega a lo que hace, tiene el compromiso de las grandes actrices. Quedé con una sensación de haber viajado, les agradezco”, los llenó de halagos Valdes (10).

“Me encanta lo que trajo este equipo. Estuvieron afinados y hermosos. Trajeron un pequeño musical”, los felicitó Jimena (9).

“Me gustó muchísimo. Tuvo sensibilidad, tuvo actuación y tuvo una historia”, argumentó Piquín.

Por último, Viviana Saccone y Ernesto Díaz cantaron el tema “Fuiste tú”, de Ricardo Arjona. La pareja tuvo varias lagunas durante la interpretación y el jurado fue lapidario. “Son un gran equipo, pero debo ser justo con lo que pasó esta noche. No pudieron cantar”, justificó De Brito (0).

“Los entiendo, pero es muy difícil votarlos”, consideró Guillermina (4). Barón (3), en tanto, explicó: “Me encantan como pareja, pero cantaron muy poquito. Los escuché poco y nada”.

“Entiendo los nervios, por eso les voy a dar un punto más”, cerró piadosamente Piquín.

LA NACION