Viviana Saccone habló de su expareja, de la importancia que tuvo en su vida y del prejuicio por la diferencia de edad

Viviana Saccone pasó por la mesa de Mirtha Legrand y pese a que prometió no hablar más del tema, recordó su relación con Santiago García Rosa, resaltó la importancia que tuvo en su vida y repasó las duras críticas que recibió por entregarse a un amor con un hombre 25 años menor que ella. “No faltaba el que en la crítica me decía ¡pedófila!”, aseguró.

El noviazgo entre Saccone y García Rosa duró cinco años y comenzó cuando compartieron el elenco de la obra La cabra, que Saccone protagonizó junto a Julio Chávez. Sobre esa pieza teatral hablaba Saccone con la Chiqui el sábado por la noche cuando la conductora decidió consultarle a su invitada por aquel amor.

Mirtha le preguntó a Viviana Saccone en su mesa por su relación con un hombre mucho menor que ella StoryLab

“Viviana, tuviste amores con un hombre muy joven. ¿Te sentías muy expuesta? ¿Te criticaban?”, disparó Mirtha sin vueltas. “Sí, me criticaban mucho, la verdad que sí”, reaccionó la actriz algo molesta, aunque le confesó a Mirtha que iba a responder sólo porque la pregunta la estaba haciendo ella. Luego, recordó que con su ex se llevaban 22 años y reveló algunos detalles de esa historia de amor.

“Puedo decir muchas cosas de esa relación, pero lo primero que voy a decir es que Santiago -quien hoy vive en España, tiene pareja y hace mucho que no lo veo- tiene reservado un lugar en mi corazón para toda la vida porque fue un hombre que me salvó de haber estado muy, muy golpeada. De malas relaciones, de relaciones muy conflictivas”, confió. En ese momento, Mirtha le mencionó al padre de sus hijas, Allegra y Serena, pero la actriz prefirió no puntualizar. “La verdad es que la había pasado muy mal”, dijo.

“Tuve una relación preciosa. De todas las personas que he conocido -y hace años que no tengo una pareja-, Santiago fue un hombre espectacular. Te diría que de los hombres más íntegros con los que me he vinculado a pesar de la diferencia de edad”, resaltó Saccone, y apuntó contra quienes la criticaron al resaltar que su ex era “una persona mayor”. “No faltaba el que en la crítica me decía ¡pedófila!. Y no. Era un hombre mayor. La gente dice cualquier cosa”, señaló.

Viviana Saccone y Santiago García Rosa Instagram

Ante la mirada atenta del resto de los invitados, la actriz explicó que todavía hay mucho prejuicio, y señaló que cuando el hombre es mayor que la mujer no es noticia. “A vos Mirtha te lo voy a contestar porque sos vos. Porque te admiro, te quiero y te respeto, pero es un tema que dije ´voy a dejar de hablar de esto´. Pero para no darle la trascendencia que no debería tener”, subrayó.

En ese momento, Saccone recordó que su ex fue muy insistente para tener una relación y que ella no quería saber nada porque nunca había estado con alguien más joven, pero Mirtha la interrumpió con una pregunta. “¿Y quién terminó? ¿vos?”. “Un poco los dos”, aclaró Saccone. También reconoció que al principio las críticas tuvieron un impacto en la relación pero que después se lo tomaron con humor y que todos los prejuicios que ella tenía en relación a la edad de su ex eran situaciones que había vivido con personas de su misma edad. “Por eso digo que la edad es solo un número”, sentenció.

Viviana Saccone hoy Mario Sar

Después de un breve debate en la mesa sobre la juventud actual, Mirtha retomó el tema con una pregunta que descolocó a Saccone. “A mí me interesa la opinión de Viviana. ¿Qué sentías cuando lo veías? Por ejemplo, durmiendo, tan joven”, quiso saber la diva, y la actriz no pudo más que soltar una carcajada. Luciana Geuna tomó en ese momento la palabra para dirigir la consulta hacia la conductora. “Necesito hacer la pregunta. ¿A vos Mirtha te hubiera interesado, te da curiosidad?”. “¿Una persona más joven? No, jamás. Cada arruga es un sufrimiento. No”, sostuvo con firmeza. “Mi marido me llevaba 16 años, y yo estaba encantada”, remató. Para cerrar el tema, Saccone contó que está sola, que no tiene “noviecitos” y que está muy bien.