La Academia: el fuerte reclamo en vivo de Guillermina Valdes a Pampita Ardohain

Tras la noche del debut, Marcelo Tinelli dio por comenzada este miércoles al segundo día de “La Acedemia”. La encargada de abrir la pista fue la bicampeona del “Bailando por un sueño”, For Vigna, junto a Facundo Mazzei. “Los cubos son muy difíciles, así que les pedimos por favor que valoren el trabajo. Ah, re bajaba línea, ella”, comenzó bromeando la actriz, y luego aseguró que si bien quiere a Nicolás Occhiato, decidieron “seguir caminos bifurcados”.

Tinelli, entonces, aprovechando que Jimena Barón este año es parte del jurado, le preguntó al bailarín si la prefería a ella -que fue su compañera en el concurso de baile- o a Vigna. Mazzei explicó que todavía no puede decidirse porque a Vigna todavía no la besó y que a Barón sí si la besó muchas veces.

Tras ver su propuesta en este primer ritmo bautizado por la producción cubo al cuadrado, la primera en dar su devolución fue Pampita Ardohain (10). “Quiero recibir a la súper campeona. Es un lujazo tenerla en la pista. Llegó, pisó la pista y le puso la energía de siempre, con la coreo súper aprendida. Son un equipo tremendo. Me gustaron los enganches musicales, que desafiaron la gravedad y el doble giro salió perfecto”.

“Mis besos son difíciles de olvidar”, comenzó su devolución Barón (6). Y agregó, picante: “Por eso todos mis ex me llaman“. Luego, centrándose en la performance que acababa de ver, expresó: “Es un placer tenerlos aquí. Me encantan los tres muchísimo. La expectativa de verlos era espectacular y no me pareció espectacular la propuesta. Agustín (Sierra) y Julieta (Nair Calvo) lograron integrar los cubos a una coreografía y acá hubo cosas forzadas. No me gustó la música y la sincronización no estuvo perfecta. Para mí son los mejores, por eso esperaba mucho más”.

Antes de dar su devolución, Guillermina Valdés sorprendió a todos con un inesperado planteo. “No me gusta hablar mucho sobre mí, pero voy a decir algo que acabo de escuchar: no estoy en el grupo de WhatsApp de los jurados. Yo pensé que era porque estoy de paso [ocupa el lugar de Ángel De Brito, quien se encuentra en cuarentena tras haberse contagiado de Covid-19 en Miami]. Y la escucho a Caro, porque parece que yo no escucho, pero escucho todo, diciendo: “No, no puede estar porque le va a contar todo al jefe”, disparó.

“Es una infiltrada”, contraatacó Pampita. “Si nos quejamos de que el escritorio quedó rebajito, ella llega a su casa y dice: “Marce, el jurado se está quejando del escritorio. Entonces, por las dudas, no hagamos lío”, agregó la modelo y conductora mientras Barón le ofrecía chocar puños.

“La verdad es que me quedé mal. El ritmo lo vi ahí”, insistió Valdes. Y Ardohain entonces propuso hacer un chat paralelo. “La quiero y voy a hacer como... ¡No! ¡En otro no! Si el público me ve a destiempo o hay cosas que yo no pesco es porque no estoy en ese chat”, respondió la modelo.

“Igual la invitamos a comer”, intentó conciliar la conductora de Pampita Online. “Bueno, dale. Ellos deciden. Este es un guacho porque se hacía el amigo, pero no importa”, agregó la pareja del conductor, refiriéndose a Hernán Piquín.

“Este equipo es increíble. Flor y Facu son una bomba. Flor es rechiquita y tiene un carrerón, has crecido y has construido algo hermoso. Sos de géminis y eso te hace muy buena comunicadora, por eso brillás en las redes. Acá tengo otra geminiana al lado -por Barón- y géminis es un signo que tiene un poco dos caras”, siguió Valdés. Tinelli, entonces, le recordó que él tiene luna en géminis. “Y es una cagada, pero la tenés trabajada”, disparó sin reparos y calificó a la pareja con un 10.

En último lugar dio su devolución el dueño del voto secreto, Piquín. “Todo esto me pone nervioso, porque yo intenté meterla en el grupo, pero la chica de blanco -por Pampita- dijo que no quería”, comenzó excusándose.

“¡Pero qué panqueque!”, se sorprendió la aludida. “Igual, tendríamos que poner una quinta silla acá”, intentó amenizar la discusión el bailarín, pero su propuesta no convenció a Valdes. “No, no quiero. Quiero que en el momento en el que estoy en un espacio, habitarlo en un cien por ciento. Sentirme parte aunque esté dos días. Lo que pasa es que Caro es la uno y yo la respeto”, expresó.

“Entonces vamos a hablar con Ángel que es el administrador del grupo”, cedió Ardohain. “Bueno, Ángel es un choto. Sos canceriano como yo, somos buenos... Basta, Ángel, son tres días más. Meteme”, cerró el tema Valdes.

