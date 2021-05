La Academia: el pase de factura entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes por un desplante en vivo

En el segundo programa del año de ShowMatch llegó el momento de dar inicio al nuevo concurso que reemplazará al clásico “Bailando por un sueño”, “La Academia”. Pero antes de que Marcelo Tinelli diera por inaugurada la primera ronda de cubo al cuadrado, llegó el momento de presentar a los miembros del jurado, que en este caso serán los que tendrán en sus manos no solo la calificación, sino la decisión de quién queda afuera de la competencia.

La primera en aparecer fue Pampita Ardohain, quien ayer tuvo a su cargo uno de los cuadros de apertura, un homenaje a Astor Piazzolla en el centenario de su nacimiento. Embarazada de siete meses la modelo y conductora desfiló ante las cámaras y explicó: “Es un orgullo estar acá, donde estuvo tanta gente talentosa. Siempre les aconsejo que cuando los inviten, participen, Es una competencia que te llena el alma, te acostás pensando en baile y te despertás pensando en baile. Yo soy fanática, cuando no participo lo veo”.

La modelo y conductora también aseguró que su marido, Roberto García Moritán, va a ir al estudio en alguna ocasión para acompañarla. “Ayer estaba atrás de cámara, pero hoy me está viendo desde casa con los chicos”, señaló.

Luego llegó el momento de Jimena Barón. “Estaba en el camarín y escucho el tic tic de que estaba alguien ensayando y me dio un retorcijón, pero después dije: ‘¡Soy jurada!’. Estoy sensible por la pandemia, y estar trabajando después de un año y medio... Me siento muy emocionada, bendecida y agradecida. El laburo es algo mágico y sé que de acá viven 350 familias”, dijo la intérprete de “La tonta”.

“La actitud vale, pero voy a ser chota, como soy yo”, bromeó. “Me interesa estar detrás de Pampita porque la escuché decir que tiene amigas y las va a puntuar bien, así tengo la posibilidad de bajarles la nota”, sumó luego Barón.

Ante la ausencia de Ángel De Brito, que se contagió de Covid en los Estados Unidos y, tras recibir el alta médica y retornar a nuestro país se encuentra realizando la cuarentena en su casa, se hizo presente su reemplazante, la actriz y exmodelo Guillermina Valdes. La pareja del conductor apareció bailando y le dio un apasionado beso al anfitrión. Tinelli, entonces, le pidió que desfilara y recordó que la última vez que le hizo ese pedido en vivo -cuando ella era jurado del certamen de talentos “Genios de la Argentina”, en 2019- ella se negó. “Quiero aclarar que la otra vez me negué a desfilar no porque considerara que quisiera sentar una posición feminista, de que el macho no me dice que hacer, sino porque siempre fui la peor desfilando”, señaló con simpatía.

“La verdad es que pensé que me ibas a ver tan ajustada que no ibas a querer que desfile, pero sos muy profesional”, chicaneó a su marido, luego de cumplir con el pedido de emular sus años de pasarela.

“Me encantan todas las expresiones artística y las oportunidades que le da ‘La Academia’ a la gente de que alguno sea más fuerte en una disciplina y pueda encontrar herramientas en otras. Voy a estar gobernada por el presente. Lo que me pase en el momento con lo que sucede, va a ser lo que voy a evaluar. Soy una persona muy intuitiva, y valoro a la gente transparente”, sumó Valdes.

Para el final quedó el único caballero del estrado: Hernán Piquín, quien regresó a la pista en un nuevo rol después de haber participado de varias temporadas del “Bailando por un sueño”. “Estoy agradecido a tu equipo y a vos especialmente. Como dijo Jimena, somos privilegiados de tener trabajo. Me encanta estar ahora de este lado, después de haber soportado un uno, sonreír, agradecer y por dentro sentir otra cosa. Voy a ser exigente y calificar muchísimo la técnica”, apuntó.

