La Academia: el tenso momento entre El Polaco y Hernán Piquín

Los encargados de cerrar los números de canto en ShowMatch fueron Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk y su pareja, Barby Silenzi. Ambos presentaron “Aventura”, y si bien la performance fue bien recibida por la mayoría de los jurados, el cantante tuvo un momento de mucha fricción con Hernán Piquín.

Vestidos ambos de blanco, El Polaco y Silenzi entraron al estudio y, al momento de recibirlos, Marcelo Tinelli les dijo que se veían muy bien para el casamiento. Pero el músico quiso desviar el tema, y retrucó: “¿Y vos cuándo te casás, Marce?”. Muy rápido, Tinelli respondió: “Nos vamos a casar con Guille, pero primero van ustedes”, a lo que El Polaco remató: “¡Si vos te casás, yo me caso!”.

Luego, llegó el momento de la canción, y ambos se metieron de lleno en el conocido tema de Abel Pintos. En la devolución, Ángel de Brito destacó: “Se los ve bien, sobre todo a Barby, que no es cantante. Obvio que te faltan todas las cosas de la profesión, pero cantaste mucho. Me parece que tiene condiciones, me gustó el dúo” (9). En su turno, Guillermina Valdés felicitó al Polaco por el sentimiento que le puso a la interpretación, y él respondió: “Le estoy cantando al amor de mi vida, ¿cómo no me voy a emocionar?”. Más adelante, la jurado concluyó: “Barby, se te veía muy bien, me encantó” (9).

Jimena Barón se notó menos conforme en su evaluación y destacó cuál fue el error del número: “Me gusta mucho el riesgo de que, quienes no cantan, canten. Me gusta mucho la canción, Pola tenés un registro súper amplio, pero Barby estuvo desafinada” (6).

En el cierre, Piquín destacó que el cantante hizo uso del retorno y preguntó si eso estaba permitido por los productores. El Polaco no se mostró muy paciente con esa observación, y exclamó que sí se podía utilizar esa herramienta. Sin embargo, el bailarín se mostró firme en su posición y dijo que no se lo habían permitido a algunos participantes que lo habían pedido. Entonces, sin demasiada explicación, aplicó el voto secreto.

