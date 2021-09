La Academia: emoción, peleas y poco baile en una nueva noche de sentencia

Este miércoles, Marcelo Tinelli dio a conocer el voto secreto de Jimena Barón en la polémica ronda de “una que sepamos todos”, pero antes, la última pareja de “La Academia”, compuesta por Mario Guerci y Soledad Bayona, mostró su propuesta, al ritmo de “Mujer amante”, el éxito de Rata Blanca.

Tras verlos, el encargado de abrir la ronda de devoluciones fue Ángel De Brito (7). “Los últimos, a veces, son los mejores. Este sí es un tema que sabemos todos y Sole es la mejor bailarina de esta pista, lejos. Siempre nos sorprende con sus recursos y su talento. Con el tiempo brilla cada vez más. Me gustó mucho la coreografía”, sostuvo el conductor de Los ángeles de la mañana.

Karina “La Princesita” (9), quien durante el martes y el miércoles reemplazó a Pampita Ardohian en el estrado, debido a que se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de su hija Blanca, expresó: “Me gustó la originalidad. Es difícil ya pararse arriba de una cama e hicieron mucho más que eso”.

“Me encantó. Lograron sostener un cuentito de principio a fin. En este caso, no lo vi a Mario acompañándola a Sole, lo vi compenetrado en el rol. No fue un simple acompañante”, sumó Guillermina (9).

“¡Qué talentoso sos en la cama, Mario! Estoy gratamente sorprendida”, comenzó su devolución Jimena Barón, haciendo referencia a la cama en la que se desarrolló buena parte de la coreografía. Y agregó: “Es tu mejor performance. Me gustó mucho lo que hicieron. Esta es una pareja a la que le costó mucho arrancar, pero están siendo muy inteligentes con sus propuestas. La coreografía estuvo excelente y el acting también. Hermoso. Los felicito”.

Hernán Piquín (7), a su vez, coincidió con sus colegas y expresó: ”Una sorpresa, Mario, porque está traspasando sus límites. Bailaste, tiraste unas piernas al aire, la agarraste muy bien. Me gustó mucho”. Con 32 puntos, la pareja consiguió la mejor calificación de la ronda y quedó fuera de la zona de riesgo.

En ese momento, Tinelli presentó a Darío Camaño, un muchacho de 36 años oriundo de Florencio Varela a quien le detectaron un tumor en uno de sus ojos cuando tenía un año. “Es no vidente, y no saben lo que canta. Cantó junto al Chaqueño Palavecino, junto a Los Nocheros. Nosotros, viendo talentos en todo el país, lo hemos visto y dijimos: ‘tiene que venir y cantar algo’”, lo presentó el conductor. Y entonces, Camaño interpretó algunos de los temas de su repertorio.

“Lo único que estoy pidiendo como artista, que somos el rubro más golpeado -Karina, Hernán, el Polaco me van a entender- es trabajo. Nada más. No quiero que nadie me regale nada, solamente que me den trabajo”, cerró su presentación el invitado.

La votación de Jimena Barón

Luego, llegó el momento de que los demás equipos conocieran su destino, de acuerdo al voto de Barón. Así, a medida que Tinelli iba develando la calificación secreta se supo cuáles eran las cuarto parejas que no alcanzaron los 30 puntos necesarios y quedaron a expensas del duelo: Sofía “Jujuy” Jiménez y Pablo Saraceni (20+5), Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez (19 + 6), Luciana Salazar y Jorge Moliniers (21 + 4) y Lionel Ferro y Camila Lonigro (23 + 6).

En el momento en el que Karina y su compañero, Rafa Muñiz, pasaron al frente conocer su calificación final, De Brito abrió la polémica, al señalar que en su flamante y corto rol de jurado no había sido tan picante con sus compañeros. “No puedo jugar en contra de ellos porque soy una participante, también”, replicó la cantante.

“Hay una falsa que aplaude allá atrás, y que estaba en contra de que estés vos acá sentada”, señaló entonces el periodista. Y aunque Karina dijo no creerle, la aludida, Rocío Marengo, se hizo cargo: “Yo, Kari, no dije ni ‘a’. Llegué hoy como una seda, porque calculo que no estoy en el duelo, pero mis compañeros me llenaron la cabeza. Y prendí mecha en un segundo. No estoy sola en esta lucha. Me parece un poco injusto. Lo hiciste muy bien, pero es injusto para los demás participantes”.

Una vez que Karina y Muñiz recibieron el puntaje, que los llevó directamente a la próxima ronda, la cantante se despidió con una frase picante: “La que puede, puede”. Ya sin su contrincante en el estudio, Marengo siguió refiriéndose a la cuestionada suplencia: “Eso es hacer trampa, porque ella puede poner un puntaje para favorecerse a ella misma. Poneme a mí, sabés como pongo uno, uno, uno... Pongo bajo puntaje y me sirve a mí”, indicó la exvedette.

En ese momento, reapareció la intérprete de “Corazón mentiroso” y disparó: “Me estaban haciendo notas. Cuando estuve ahí parada no dijiste nada y ahora que me fui... Me lo perdí. ¿Qué dijiste?”.

“Que vos estés ahí juega a favor tuyo y en contra de los otros participantes”, respondió, Marengo, nerviosa. Y mientras Tinelli disfrutaba de la situación y no podía contener su risa, continuó: “Porque podés hacer estrategias. Podés ponerle puntaje bajo a los virtuosos o a los no virtuosos, de acuerdo a lo que te sirva a vos”.

La discusión siguió, pero terminó con una contundente frase de Karina. Señalando a Tinelli, expresó: “Tenés acá a quien eligió que esto pasara. Te podés quejar con él y no conmigo”.

Por falta de tiempo, el duelo y la eliminación quedaron para el lunes, porque el viernes el programa no saldrá al aire para no competir con el partido de la Selección contra sus pares de Bolivia por las eliminatorias de la Copa del Mundo.

LA NACION