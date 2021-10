La Academia: en su debut en la pista, Agustín Barajas recibió un 10 de su novio, Hernán Piquín

En el arranque del programa de este jueves, Marcelo Tinelli presentó el debut en “La Academia” de Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín, quien hizo su estreno junto a Loli Ruiz, su bailarina, e Ivana Rossi, la cantante invitada, al ritmo de una versión flamenca de “Lágrimas negras”, de Compay Segundo.

“Voy a dejar margen para que me vayan conociendo de a poco”, avisó en la previa el español de Granada, que se definió “muy romántico y pasional”. La coreografía, que culminó con un beso entre Loli e Ivana, fue recibida con muchos elogios por el jurado.

“Me parece que Agustín le va a dar un empujón a los otros participantes, porque viene con muchas ganas y actitud. Lo que hicieron hoy no me convenció tanto, porque la protagonista parecía la cantante y no la pareja que debutaba esta noche”, consideró Ángel De Brito (4).

“A mí me encantó. Me gustó como carta de presentación. Fue una gran puesta. Hubo una cosita mal, pero voy a hacer de cuenta que no la vi”, comentó Carolina “Pampita” Ardohain (10).

“A mí también me encantó, de principio a fin. Estuvieron muy armónicos. Todo tuvo un mensaje muy bello, fue una gran expresión artística”, aseguró Guillermina Valdés, dueña durante este ritmo del voto secreto.

“Ver a Loli cumplir su sueño es una preciosura. Fue muy lindo lo que hicieron. Agustín es una sorpresa. Me gustó muchísimo este arranque”, destacó Jimena Barón (8).

“Es un placer verte bailar, Agustín, bienvenido a mi país. ¿Y qué puedo decir de Loli? Mi nota no puede ser otra que esta”, cerró Piquín (10).

En segundo turno, Viviana Saccone y Ernesto “Tito” Díaz sumaron la presencia, la voz e incluso el baile de Marcela Morelo para interpretar un enganchado de sus canciones. “En las redes me escriben muchos hombres, pero son muy lentos”, reveló la actriz antes de su actuación.

Luego, De Brito (10) encabezó la ronda de puntajes con halagos: “La primera parte estuvo ahí, pero la segunda me encantó. Me sorprendió que Viviana cantara también. Me gustó mucho este trío”.

Pampita (7) también dio el visto bueno: “Me encanta este equipo, viene con mucha alegría y seguridad. Me gustó la propuesta, al principio no tanto, pero terminó muy bien”.

Valdes, a su vez, remarcó: “Más allá de que la coreo estuvo un poco planchadita, estas dos mujeres hermosas se superan y se animan a hacer cosas nuevas”.

Barón (6) observó: “Para mí fue raro que Marcela bailara y que Viviana cantara. La propuesta no fue del todo clara”. Y Piquín (7) concluyó: “Es un placer tener a Marcela. A mí me gustó la idea, repuntó en el final”.