La Academia: Jimena Barón y su indignación por una opinión de Pampita y Ángel de Brito

La noche de viernes presentó en ShowMatch una nueva ronda del ritmo homenaje y, a lo largo de la velada, las figuras invocadas en la pista no pudieron ser más distintas. Por un lado, Selena; y por el otro, Quino. De ese modo, Marcelo Tinelli condujo una emisión de “La Academia” que tuvo todos los condimentos, y en la que Jimena Barón y Carolina “Pampita” Ardohain protagonizaron una inesperada fricción.

El encargado de abrir la pista fue Rodrigo Tapari y, junto a su compañera Sol Beatriz, eligieron una coreografía que homenajeara a Selena, la reconocida cantante. Al momento de explicar por qué la habían elegido, Tapari contó: “Ella es una gran representante de la cumbia. La elegimos porque su historia es muy impactante, Selena fue asesinada en la cúspide de su carrera por una fanática que trabajaba con ella. Nos dejó su esencia, y lo que vamos a representar hoy es justamente esa esencia”.

Al momento de las devoluciones, Ángel de Brito elogió a Rodrigo por el tramo cantado, pero agregó: “Lo que no me convenció es lo que eligieron para homenajear porque, si bien es una artista muy conocida, yo no tengo ningún punto de encuentro. Me quedé afuera del homenaje. No me gustó” (5). Pampita coincidió en que Selena no es tan conocida en la Argentina y, en ese momento, Jimena Barón la interrumpió: “¡Selena es una artista grosísima!”. Ante esas palabras, la modelo continuó: “Pero no sé si todo el mundo la tiene tan presente. Si el personaje fuese más cercano, es más fácil conmoverse. Pero lo hicieron muy lindo, y el puntaje es muy bueno” (7).

En su turno, Guillermina Valdes consideró: “No me conmueve cómo fue contado y no es un personaje que haya seguido tanto, pero me gustó. Rodri me encanta escucharte” (7). Decidida a no darle a su opinión un punto final, Barón exclamó: “La amo a Selena con el alma, la admiro profundamente. ¡Yo hice Aretha Franklin en homenaje! ¿De qué estamos hablando? Estoy indignada. A mí me gustó” (9). En el cierre, Hernán Piquín concluyó: “Me gustó, pero me hubiese gustado que cantaran más” (voto secreto).

A continuación, llegó el turno de Pachu Peña y Flor Díaz, que eligieron un número en homenaje a Quino, y a su creación más popular, Mafalda. Luego de un número ejecutado con distintas piezas de los Beatles, De Brito opinó: “No me pasó nada. Me gustó que hayan elegido a los Beatles, pero me fue indiferente” (4). Más adelante, Pampita se mostró a favor de la idea: “Hubo momentos que me gustaron. Sentí que se fijaron en esos detalles. Quino es un gran referente y estuvo bien logrado” (7).

Cuando tomó la palabra, Valdes se mostró en la misma línea que Ardohain, y manifestó su apoyo al equipo: “Me gustó mucho, y valoro que traigan los valores que nos representan. Los felicito” (10). Continuando con los elogios, Barón agregó: “Me encantó lo que hicieron, y me parece que hubo más trabajo del que se vio a la ligera. Pachu bailaste mucho. Se bailaron todo, fue tierno y una dulzura, algo familiar pero hecho de una manera muy moderna y muy piola. Fue hermoso” (9).

En último lugar, Piquín también aplaudió el número y expresó: “Me gustó que haya sido un personaje argentino y cómo bailaron. Estuvo parejo” (voto secreto).