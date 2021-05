La Academia: Karina “La Princesita” y un canto a dúo con su novio

Durante la transmisión del lunes en La Academia se presentó Karina “La Princesita” Tejeda. La artista fue una de las jurado durante el Cantando por un sueño, y sobre ese tema le dijo a Marcelo Tinelli: “Gracias por el lugar. No me veía capaz, y me quedó una hermosa experiencia. Y ahora estar en esta pista genera unos nervios, una emoción”.

Entre algunos de los presentes, se encontraba Nicolás Furman, su novio, y muy tentada, Karina contó que en su cuenta de Instagram no lo nombra mucho para que no empiecen a seguirlo. Más adelante, incluso retrucó sobre su novio: “¡Se mira y no se toca!”. Como su pareja también canta, el conductor les propuso que hicieran algo a capela, y de esa manera ambos se animaron a interpretar un pequeño fragmento de “Dondequiera que estés”.

Finalmente llegó el momento del baile, y Karina sorprendió a todos los miembros del jurado. Carolina “Pampita” Ardohain la elogió, y le dijo: “Cada vez que pisás la pista, estás mejor. Me gustó mucho, me gustó verte en un registro diferente” (8), mientras que Jimena Barón confesó que ella era “su favorita, te adoro, te admiro como artista y como mujer. Pero esta no es tu fuerza mayor, hay actitud y look, pero no siento que sea el top de toda tu fuerza tremenda” (6).

En su turno, Guillermina Valdes la felicitó, y detalló: “Es una belleza verte, sos una gran artista. Tenés algo de niña, que se divierte, te veo fresca y sexy” (8). Por último, Hernán Piquín consideró que los movimientos eran algo “cortitos”, y detectó que Karina tenía “un poco de vergüenza, con la energía un poco baja” (voto secreto).

LA NACION