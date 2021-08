La Academia: la pícara respuesta de Viviana Saccone cuando le preguntaron si está saliendo con su bailarín, Tito Díaz

Este jueves, regresó a la pista Viviana Saccone, luego de haber dejado fuera del certamen a Débora Plager en el último duelo de “La Academia”. “Tengo ganas de quedarme, pero me sorprendí porque me vi afuera. Pensé que nos iba a elegir el jurado, porque creí que iban a tener en cuenta que éramos los únicos titulares, pero no bastó. Uno no sabe lo que le va a pasar y te pasan un montón de emociones cuando estás al filo de irte”, expresó la actriz, que tuvo que medirse con Noelia Marzol, reemplazante de la periodista.

Con una peluca rubia y vestida de rojo y negro, la actriz bailó luego junto a su compañero Tito Díaz al ritmo de un popurrí de éxitos de cumbia. Tras verlos, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (7): “Felicitaciones por el triunfo en el teléfono; fue merecido. Me gusta la actitud de Viviana. Está buenísimo que la gente la elija, porque son los que van a decidir quién es el ganador del certamen. Tito es una bomba bailando y Viviana no se queda atrás nunca. Además, suma siempre su faceta de actriz. Me gustó”.

Antes de brindar su crítica sobre la propuesta de la pareja, Pampita Ardohain sorprendió a todos con una pregunta. “¿Están de novios ustedes?”. Los participantes, entonces, comenzaron a deliberar en voz baja y fue el bailarín quien tomó la palabra: “¡Novios es un montón!”. Marcelo Tinelli, entonces, le preguntó a Saccone si ella estaba de novia cuando comenzó el certamen. “Sí. Estaba de novia”, respondió la actriz. “¿Y usted también?”, sumó el conducto, mirando a Díaz. “Sí. Y estoy complicado”, expresó Tito, incómodo.

Ardohain, la dueña del voto secreto agregó: “Son lindos juntos y cada vez que vienen a la pista hay algo especial”. Y Tinelli agregó: “Este es el Yo me quiero casar, ¿y usted? de esta época”.

Antes de seguir, el conductor pidió que pusieran un lento para verlos bailar. Ellos accedieron, pero no llegaron a besarse. Y cuando volvieron a preguntarles si estaban juntos, Saccone apeló al humor: “Es difícil hablar cuando te hacen así con el dedito”, expresó, imitando el gesto que con el dedo índice le había hecho un rato atrás el bailarín. “Estamos todo el día juntos. Nos queremos un montonazo, pero no intimamos. Es todo trabajo”, agregó Díaz.

Pero Pampita insistió: “¿Ya Tito se bañó en tu casa? Porque acá siempre comparten baño las parejas”. Y, otra vez, Díaz tomó la palabra: “No. Pero conozco la casa de Viviana, porque pasé por ahí porque nos vamos juntos en auto y cuando voy a la casa de mi tía, ella queda ahí y yo me tomo tres colectivos. Nunca entré. ¿No confías en mí?”.

Entonces, sí, la jurado siguió con su devolución: “Me encanta que ella se disfraza y actúa. Está muy comprometida y él acompaña. Se está transformando en un gran bailarín, muy versátil. La química es innegable. No sé si se concretará o no, pero sirve mucho en la pista”.

Luego, llegó el turno de Guillermina Valdes (8), que se mostró muy picante con su compañera de estrado. “Entraron con un tema de Lía Crucet y aprovecho para saludarla, porque no está pasando un buen momento. Me encantó la conexión entre ustedes. Pero, quiero hacer una pregunta... Caro, ¿vos lo percibiste o escuchaste algo?”, quiso saber, dirigiéndose a Ardohain. “Lo percibo acá en la pista”, respondió su colega, pero la respuesta no le convenció. “Ah”, dijo levantando una ceja y mirando a cámara. Y agregó: “Es raro, porque yo lo escuché y Caro de pronto lo percibió. Caro tiene un montón de virtudes, pero no sé si es tan perceptiva”.

Y disparó, mientras Pampita la miraba con una sonrisa inmutable: “Yo la estoy queriendo mucho, pero me pareció que era una info que andaba circulando.... Y, de golpe, aparece la percepción. Ella es re virtuosa, sube al caño, baja, hace todo, pero creo que esta era una información que estaba circulando en el ambiente. Nos queremos un montón, pero me parece que era una info que escuchamos y se la quedó ella”.

A la hora de hablar sobre la performance de la pareja, expresó: “Estuvieron hermosos. Ella siempre trae su actriz y eso suma. A mí en lo personal me atraviesa. Tito estuvo divino cuando bailó solo y muy conectado cuando bailó con ella”.

“La manera de que el candidato se ponga las pilas es abrir el juego. Hacete la que tenés muchas opciones”, recomendó Jimena Barón (8) a su colega. Y sumó: “Acá, Vivi trajo una coreo y una actitud hermosas. La puesta tuvo de todo: momentos de cancha y hasta de comedia musical. Me encantan ustedes, más allá de lo que esté pasando. Es un honor tenerla a Vivi que es una excelente actriz. La rompieron”.

“Realmente verlos es muy lindo. Vienen con buena energía y tan fresca. Tienen la coreografía bien aprendida, no hay fisuras ni equivocaciones. Tito toma clases de todo. Me encantaría que estuvieran juntos, porque son preciosos. Para mí acá pasó de todo y nunca nos enteramos”, cerró Hernán Piquín (8), al notar que los participantes estaban tomados de las manos.

Más tarde, Saccone y Díaz volvieron a ser consultados sobre la relación que los une. “¿Están juntos?”, les preguntaron. “Uno al lado del otro”, bromeó la actriz. “Estamos todo el día ensayando”, insistió el bailarín. Y juntos agregaron: “Siempre estamos juntos. Somos un trío, con Lore. Nos llevamos súper bien y hay mucho amor”.

Lorena Asturdillo, la coach, se encontraba allí con ellos y agregó: “Se quieren mucho, mucho. Pasan mucho tiempo juntos y comparten muchas cosas. Van, vienen... ¡El viaje es largo para acá! Aclaro que yo no voy con ellos”. Y viendo que el bailarín masajeaba los hombros de su compañera, la coach se quejó: “Tito a mí nunca me hizo masajes. Él va a la casa de Vivi porque vienen juntos para acá. No sé qué pasa ahí”.

