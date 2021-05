La Academia: las emotivas palabras de Ángela Leiva a la memoria de su padre y de su mánager

El lunes marcó el debut de Ángela Leiva en La Academia. La cantante, que perdió en la final del Cantando por un sueño contra Agustín “Cachete” Sierra, se presentó por primera vez en ShowMatch dispuesta a conquistar también el terreno del baile.

Al momento de recibirla, Marcelo Tinelli le preguntó qué recuerdos tenía de esa victoria que no quedó en sus manos, y muy tentada Leiva expresó: “¡Lo odio a Cachete! Quiero decirlo públicamente. No, lo amo, es un ser divino. En un momento lo quise matar, pero después lo perdoné. Y ahora estoy muy feliz de estar acá, en La Academia”.

En las últimas semanas, la cantante sufrió dos golpes muy duros. Luego de la muerte de su mánager, al poco tiempo, su padre murió como consecuencia del coronavirus. Por ese motivo, Ángela tuvo un mensaje muy especial al recuerdo de esas personas que fueron tan importantes en su vida: “Estoy viviendo un contraste entre un momento profesional de mucho crecimiento artístico, pero uno llega a casa y viene la realidad a la cabeza. Perdí a mi mánager, y una semana después a mi viejo. Carlitos, mi mánager, era una figura paterna para mí, porque llegó a mi vida en un momento muy complicado, donde yo estaba saliendo de una relación muy tóxica. Él me guio por el camino de la gente honesta, de que sí se puede ser un mánager y un amigo. Y ni hablar de mi viejo, que ha sido el impulsor de mi carrera, que me llevaba de chiquita a cantar”.

Visiblemente emocionada, pero con mucha energía en sus palabras, Leiva concluyó: “Es importante para mí hoy estar de pie en esta pista. Es un homenaje a ellos, me costó mucho volver al ruedo, honrar la vida que me dieron mis viejos, a mi mamá que también está en el cielo, y darles a ellos la felicidad de que me vean disfrutar de este momento que estoy viviendo”.

En lo referido al baile, y luego de un número que combinó algo de estética oriental, la cantante no recibió un buen puntaje. Carolina “Pampita” Ardohain consideró que a la pareja le falta “ensayo y fuerza” (5), mientras que Jimena Barón opinó que la coreo estuvo algo desprolija (5). En su turno, Guillermina Valdes coincidió en que vio a la coreo un poco “desmadrada, sin mucha identidad” (7), a la vez que Hernán Piquín concluyó: “Tené cuidado, manejen la energía, no se manden a reventar todo porque quizá después no lleguen al final, o lleguen agotados” (voto secreto).

