El dolor de Ángela Leiva: tras superar el cáncer, su padre murió por coronavirus

Ángela Leiva atraviesa un duro momento por dos importantes pérdidas que sufrió en los últimos días. Su padre contrajo coronavirus un día después de haberse curado de un cáncer contra el que venía batallando, y fue inducido a un coma farmacológico a partir de ese momento. Este martes se conoció la triste noticia de que su papá no pudo superar la enfermedad y murió tras varias semanas internado en una clínica de Tandil.

“Hoy por la tarde falleció el papá de Ángela Leiva. Estaba internado por Covid-19 y se llamaba Eduardo. El viernes había fallecido su manager”, informó Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter.

La cantante había hablado de la difícil situación personal que estaba atravesando cuando estuvo invitada en Lo de Mariana (eltrece). “Le tocó pelearla y ahora también la está peleando. Cuando a mi papá le dieron la noticia de que venció el cáncer, le diagnostican Covid. Hoy lo tenemos internado, está intubado en coma farmacológico y está luchando”, reveló a finales de abril. Y agregó: “No es fácil luchar contra esa enfermedad, mi mamá falleció de cáncer y sé lo que es”.

Eduardo, el padre de Ángela Leiva, murió tras pasar varias semanas internado por coronavirus Instagram @angelaleivaok

Leiva reconoció que fue “un baldazo de agua fría” que su padre diera positivo en coronavirus inmediatamente después de superar un tratamiento tan complejo. Durante su charla con Mariana Fabbiani, además, contó que su manager, Carlos Varela, también estaba internado por Covid-19: “Está muy delicado, y es como mi abuelo porque trabajamos juntos desde hace tres años”.

El sábado, la cantante compartió un sentido posteo para comunicar el fallecimiento de su manager, luego de que su cuadro se complicara: “Me es inevitable escribir esto y no llorar, pero no son esas mismas lágrimas que vos secaste hace unos años, son lágrimas de amor y felicidad, porque te voy extrañar tanto, porque sos irreemplazable”. La artista sufrió dos dolorosas pérdidas en el mismo mes, mientras se prepara para su debut en La Academia, la nueva apuesta de Marcelo Tinelli.

