La Academia: lesionada, Karina “La Princesita” se animó a bailar en el caño

Con un principio de desgarro en uno de sus brazos y un tendón inflamado en el otro, se presentó en la pista de “La Academia” Karina “La Princesita” para mostrar su propuesta en esta ronda de pole dance. “Tuvimos que parar un poco los ensayos y me han ofrecido tener un reemplazo, pero las ganas están”, fundamentó la cantante su decisión.

Ante el pedido de Marcelo Tinelli, Karina accedió a brindar junto a su novio, Nicolás Furman, una versión improvisada de “Up Where We Belong”, el tema de la película Reto al destino primero, y luego otra de “Mientes tan bien”, de Sin Bandera.

Luego, junto a su compañero, Rafa Muñiz, abrió una nueva jornada de baile en el caño y escuchó las devoluciones del jurado.

El primero en tomar la palabra fue Ángel De Brito (7): ”Me encanta que te hayas animado. La parte inteligente fue la historia. Hubo varios detalles que me gustaron: el detalle, la puesta, cómo rodó él por la escalera y el desenlace. Está claro que no sos bailarina, pero me gustó”.

“Karina se va superando ritmo a ritmo. Me gustó la propuesta, pero hubo algunas cosas que no salieron bien: esa vertical cabeza abajo... La propuesta del coach estuvo muy buena, pero algunas cosas me gustaron y otras no”, agregó Pampita Ardohain (3).

“Como le dije a Viviana Saccone, este ritmo no es la mejor opción, porque tiene mucha dificultad el pole dance. Rafa le dio mucho poder a la coreografía. Valoro mucho el esfuerzo”, sumó Guillermina Valdés (6).

La dueña del voto secreto, Jimena Barón, expresó: “Me encanta la actitud de Kari de hoy, y en los enlaces la sentí muy cómoda. Rafa lo dio todo, te dejaste tirar, revolear. Me gustó mucho la propuesta, pero faltó caño... Kari no pudo sostenerse mucho tiempo arriba, a pesar de estar vestida íntegramente de vinilo, que te favorece. Hay mucho lío con este ritmo, no importa cómo llegaron, si tienen o no reemplazo. La producción me pide que juzgue lo que veo en la pista. Karina me gustó en toda la parte actoral, pero no pasó nada en el caño”.

“Me pasó lo mismo: faltó caño, pero me gustó la interpretación de los dos. Karina estuvo muy bien, estuvo más conectada. Creo que el látex va con ella. Me gustó la coreografía y la idea, pero faltó un poco”, cerró Hernán Piquín (4).

LA NACION