La Academia: Mario Guerci intentó bailar cumbia, pero se llevó el peor puntaje

Este jueves, los encargados de cerrar una nueva noche de cumbia en “La Academia” fueron Mario Guerci y Soledad Bayona. La pareja se movió al ritmo de “No te creas tan importante” de Damas Gratis y Biru Kumbierón, y a pesar de la fuerza de la bailarina y de las ganas del modelo, terminaron llevándose la nota más baja de la noche.

Tras ver la propuesta de la pareja, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (3): “No me gustó. La cumbia no es lo tuyo, Mario. No me gustó el acting del principio, me dio viejo. Se nota que ensayó, pero hacer la coreo no es bailar”.

“¿Qué les digo? Porque, encima los quiero”, comenzó Pampita Ardohain, dueña del voto secreto durante estar ronda de cumbia. Y continuó: ”Este ritmo no le va a Mario. De todos los ritmos que le vi, es el que menos combina con él. El torso iba par aun lado y las piernas para otro”.

Guilermina Valdes (4), en tanto, agregó: “Sole, como siempre, sos increíble. Todo lo que hacés lo hacés bien. Gracias. Y Mario es como un acompañante. Entiendo que eso ocurre en función de sus capacidades y de la diferencia que hay entre ellos. Se lo ve como un protector, soldado, que la cuida y no fluye”.

“No me gustó lo que hicieron. La elección de la canción no fue piola, porque tiene una cadencia muy lenta y eso la vuelve muy buchona. Por ahí, si era más rápida se hubiese disimulado más. Incluso, la coreografía no me gustó, tenía cosas medio de bailarina para Sole y movimientos con los brazos como de reggaetonera, por momentos. No me gustó nada”, sumó Jimena Barón (4).

Hernán Piquín (5) coincidió: “Me pasó lo mismo: lo vi raro. Lo que rescato fueron los trucos que salieron muy bien, y es muy difícil con la altura que tiene él: Las bajadas también fueron muy limpias, pero Mario no pisaba a ritmo. No me gustó”. Con 16 puntos, el modelo consiguió la calificación más baja de la ronda y quedó en zona de riesgo.

