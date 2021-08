La Academia: Pampita y Jimena Barón dispararon fuerte contra Angela Leiva por no bailar en el caño

Este jueves hizo su debut en “La Academia” Valeria Archimó. La coreógrafa y bailarina fue la elegida para reemplazar a Angela Leiva, que decidió no bailar en el caño. La cantante no fue la única que pidió que un suplente encare por ella esta disciplina que es considerada una de las más exigentes, y eso provocó la protesta de muchos concursantes que sí cumplieron con el desafío.

En la polémica se metió hasta el conductor. Es que, mientras la producción avala la política de los reemplazos, el jurado la desaprueba. Pampita Ardohain, por ejemplo, elogió este miércoles la performance de Noelia Marzol, pero terminó calificándola con un 0 por no ser titular. Y va por más: la modelo quiere ver a todos los reemplazantes en la instancia de duelo.

Ese es el contexto en el que Archimó hizo su regreso a ShowMatch, para acompañar a uno de los bailarines favoritos, Jony Lazarte. “Es un déjà vu hermoso. Ensayamos solo tres días y así estamos, llenos de moretones. Es mucha exigencia, pero los bailarines estamos acostumbrados”, explicó. Y agregó: “Voy a intentar modificar la postura del jurado y conmoverlos”.

Luego de ver la exigida e impactante propuesta de la pareja, el primero en dar su devolución fue Angel De Brito (4). “Me encanta que Vale esté en la pista, porque además de una excelente bailarina es una muy buena compañera. Estuvo muy prolijo y se comunicaron rápido, encontraron en tres días la comunicación de sus cuerpos. Me gustó la elección de la música y la coreografía. Ella tiene técnica y es popular. Me gustaría que vuelva, pero como es suplente...”.

“Me encantó todo. Así se baila en caño, con un acting bien logrado. Todo fue perfecto. Verla a Vale en la pista es un lujo y me gustaría que se quede. Lo hizo increíble y sabía que iba a brillar como en cada una de sus performances. Lo que menos quiero es que sienta que le falto el respeto. Me conmovió y me encanta que vengan a la pista con esta energía, pero Ángela elige tener muchos trabajos. Seguramente tiene un estrés físico, mental y psicológico, pero está priorizando otras cosas”, disparó Pampita.

“No. Estoy priorizando el team. Yo no me voy a exigir de más porque tengo que cuidar mi integridad física. Si no lo hago yo no lo hace nadie”, se excusó la cantante.

“No tiene un problema físico, solo tiene mucho trabajo y eso no es excusa. El puntaje no es para el equipo, es para la decisión de Angela”, agregó la jurado. “A mí me gustaría que sigan en el concurso los que se mataron bailando el caño. Tenemos distintas opiniones y gracias a Dios los jurados tenemos libertad para votar como queremos. No es un voto castigo, es un premio a los que bailan. ¿O no es una academia de baile esto? La disciplina y el compromiso son importantes”, agregó.

Lazarte; la coach de la pareja, María Laura “La Cata” Cattalini y las jefas de coaches intentaron hacerla cambiar de opinión, pero fue imposible: Pampita volvió a poner un 0.

Guillermina Valdes (8), en tanto, agregó: “Es un placer ver a Valeria. Me cuesta meter cabeza en este momento porque trabajo con lo que siento. Ayer hablé de negociar y no sé si es la palabra más adecuada, pero estoy tratando de hacer eso. De corazón, espero hacer lo mejor que puedo”.

“Vale es increíble. Estuvo impresionante, todo estuvo increíble, incluso el acting. Es un honor verla acá. Con tres ensayos es una locura lo que hizo. Y Jony es espectacular y versátil; hizo cosas muy difíciles y su actuación también fue impresionante”, comenzó su devolución la dueña del voto secreto, Jimena Barón.

Y, mirando a Leiva que se encontraba a un costado, siguió: “Ángela el sábado te fui a ver a un show que fue muy largo, y me parece raro no verte acá bailando. Estamos haciendo un programa muy importante y hay que venir con todo. Todos estamos trabajando con un corazón enorme y todos tenemos problemas. Yo vengo con una triple fractura de costilla y no lo dije antes, pero estoy en ShowMatch y si nosotros no lo defendemos a muerte es una falta de respeto”.

“Hace cuarto meses que estamos haciendo el programa y siempre lo di todo. Yo o me meto con el trabajo del otro, solo planteé mi problema de cansancio a la producción. Yo no le estoy faltando el respeto a nadie. El caño es una destreza deportiva y yo no puedo hacerla. Estoy durmiendo tres horas por día y el otro día casi me duermo en la ruta. ¿Hace falta que enumere las cosas que hago en el día?”, volvió a excusarse la cantante que, además, es parte del elenco de la 1-5/18, la nueva ficción de Polka próxima a estrenarse.

“Entonces, ¿no vas a bailar más?”, disparó Barón, ofuscada. “Lo estoy evaluando”, respondió Leiva, acrecentando la tensión.

Para el final, Herman Piquín (7) expresó: “Es fuerte la situación y tememos que pensar que es un sacrificio para todos. Bailar lastimado no está bueno... Ahora, cuando no hay un problema en el cuerpo, lo vemos como injusto. Lo que hicieron es hermoso; las líneas de Valeria, los empeines, los trucos, la coreografía”. Con 19 putos, la pareja quizá logre zafar de la instancia de duelo.

“Estoy feliz de estar en este programa. Y me parece justo hablar con la producción sin hacerme la canchera en la pista. Soy buena compañera porque lo que quise es que mi equipo no se quede sin bailar en el caño”, cerró el tema Leiva.

Para cambiar el clima, Marcelo Tinelli presentó a la coach de caño de la pareja, Valentina Fernández, quien antes de bailar explicó que tiene formación en la danza. Su performance hizo que Piquín la aplaudiera de pie.

