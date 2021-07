La Academia: Rocío Marengo y un reggaetón clásico que la favoreció

Durante la noche del viernes, Rocío Marengo se presentó en La Academia para el ritmo reggaetón. Pero por falta de tiempo, ella no pudo recibir completa la devolución del jurado. Por ese motivo, el lunes volvió a la pista, para saber el resultado final.

En la devolución, Ángel de Brito se mostró satisfecho por la propuesta, y dijo: “Marengo conoce la pista. Al baile lo vi muy vintage pero en el buen sentido, fueron a lo clásico del reggaetón. Fue una coreo linda” (7)

En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain felicitó a la participante, aunque concluyó: “Faltó un gran momento que me deje tipo wow” (voto secreto). A continuación, Jimena Barón no se mostró demasiado entusiasmada, pero destacó: “Estás bailando bárbaro, pero hubo mucha diferencia entre la primera partecita, y lo siguiente que yo quería ver. Pero me gustó mucho, chicos” (7).

En el cierre, Hernán Piquín coincidió en que la propuesta gustó, y les dio un seis. Con veinte puntos en total, Marengo se ubica muy cerca del puntaje que obtuvieron los mejores de la ronda.

