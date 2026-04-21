Rating: cuánto midió la sorpresiva gala de eliminación de Gran Hermano

En la gala de eliminación de Gran Hermano había tres participantes en la cuerda floja, Jessica “La Maciel” Maciel, Nazareno Pompei y Martín Rodríguez, luego de que otros se salvaran en los programas pasados. Pero desde temprano, la expectativa era enorme porque Santiago del Moro subió a sus redes sociales un mensaje con una puerta abierta con fondo oscuro y la palabra “¡Chau!”. Con el correr de las horas crecieron las especulaciones porque dos de los tres que estaban en placa fueron blanco de las críticas de los seguidores del reality. Martín, que en medio de una conversación sobre estándares de belleza lanzó una frase repudiable haciendo alusión al atentado a las Torres Gemelas. Por otro lado, La Maciel recibió esta semana una notificación de la Policía Federal sobre un movimiento en la causa en su contra por prostitución y trata de personas.

La competencia de la noche empezó con Pasapalabra, en donde se enfrentaron Andrea Rincón, Magui Bravi, Ale Martinez vs. Ximena Capristo, Majo Martino y Cata Bonadeo. El ciclo que conduce Iván de Pineda arrancó con un piso de 8,1 puntos que le dejó Telefe Noticias. Del otro lado, en Es mi sueño se lució Ramiro Cardozo que interpretó “Tattoo” de Kevz, conquistó a los cuatro jurados y logró el verde perfecto. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluará según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”. En esa instancia, el talent show de eltrece marcaba 7,2. Por su parte, LAM se ubicó tercero, con un pico de 4,7 puntos, y Bendita llegó a los 2,8.

Pasadas las 22.30 comenzó la gala de Gran Hermano con un piso de 11,7 puntos que le dejó Pasapalabra con toda la expectativa de la eliminación. El ciclo que conduce Guido Kaczka obtuvo una marca máxima de 7,8 puntos y le dio pie al comienzo de Otro día perdido, en su cuarta semana al aire. Por su parte, Bienvenidos a ganar y BTV pelearon el tercer puesto con 2,2 puntos. En eltrece, Mario Pergolini recibió a Martín Campi que un ida y vuelta muy divertido confesó todas las locuras que hizo para recuperar el pelo. El pico del late show de eltrece fue de 5,5 puntos.

En el comienzo de la gala Santiago del Moro contó que tras la pelea que tuvieron Brian Sarmiento y Pincoya por el tema de los gritos del afuera, la participante chilena fue a quejarse en el confesionario con amenazas de por medio. “Todos saben que estoy siempre disponible para escucharlos y conversar. Lo que no voy a aceptar es el cuestionamiento a mi autoridad o que alguien ponga en duda la transparencia de este juego. Desde hace varios días vengo observando el comportamiento de una persona en particular. Pincoya no admito tus injustificados arrebatos así mí. Soy el dueño de la casa, soy yo quien te abrió las puertas y soy yo quien debo señalar la puerta giratoria. Si tu intención es quedarte voy a pedir que reflexiones tu comportamiento reciente y que nunca más cuestiones mi autoridad”, le advirtió el Big. “Yo solo me voy a ir por la puerta grande, voy a esperar a que me saque el público. Ya saben a quién pueden votar porque yo cobarde nunca he sido”, retrucó la mujer. Con este enfrentamiento el rating subió a los 12,9 puntos. Luego se pudieron ver choques de la Pincoya con varios integrantes de la casa y con Tamara Paganini quedaron al borde de la agresión física.

La primera en salir de la placa fue La Maciel con el 16% de los votos e inmediatamente tuvo un ataque de pánico. La participante pidió irse del reality y fue atendida por los médicos. Jessica quedó muy sensible luego de la notificación policial que recibió y finalmente decidió abandonar la competencia. En esta instancia, el rating subió a 14.4 puntos, la mejor marca del mes de abril.

Finalmente, Martín y Nazareno quedaron en la cuerda floja y el primero quedó eliminado con el 54.4% de los votos, en la noche que Gran Hermano tocó los 14,5 puntos.