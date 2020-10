Nora Cárpena: "Yo creo que no va a haber teatro hasta el 2022"

Nora Cárpena y la tristeza por la falta de trabajo entre los actores: "Nos están robando un año"

Mientras se debaten los protocolos para que vuelva el teatro, Nora Cárpena dio su hipótesis al respecto, contó algunos de sus proyectos a corto plazo y confesó la angustia que le genera toda esta situación desatada por la pandemia de Coronavirus a nivel personal y profesional.

"Los actores somos esenciales para la distracción y alegría de la gente. Además, todos los seres humanos somos esenciales porque yo como todos los días", señaló la artista ni bien arrancó la charla con los Confrontados. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por Pampito Perelló Aciar, uno de los panelistas del ciclo, que la acusó de "tener una mirada bastante condescendiente con [la presidente de la Asociación Argentina de Actores] Alejandra Darín".

Tras semejante afirmación, Cárpena lo frenó en seco: "Pará, pará, no sé quién dijo eso. Yo no soy condescendiente, digo lo que pienso. No por quedar bien con Alejandra Darín. Acá lo importante es que no hay temporada, no hay posibilidades, uno tiene mucha angustia".

Mientras que asegura que la gente grande es la más perjudicada, se quejó: "Nosotros somos los que más perdemos porque nos están robando un año, y a mí que me roben un año cuando me queda poco hilo en el carretel me indigna. Y eso que yo no me puedo quejar porque acabo de hacer un radioteatro para la 750 y ayer grabé en Tecnópolis un teleteatro para Cultura de la Nación".

Enseguida, Cárpena hizo referencia a la crisis que está atravesando su rubro y advirtió: "Mi sobrina es actriz y está haciendo empanadas y las vende. Yo tengo unos pesos ahorrados y puedo sobrevivir. Tengo un proyecto de Maxi Cardaci para hacer algo con Moria Casán; de alguna manera tengo proyectos a futuro pero el que no. ¿Cómo hace? Yo creo que no va a haber teatro hasta el 2022. Ojalá no sea así, pero yo estoy aterrada".