Silvia Süller y Jacobo Winograd celebraron una desopilante boda en El precio justo

Fueron amigos y enemigos durante 34 años, y su relación fue tan intensa que las risas y las peleas se sucedían una detrás de otra. Ayer, Silvia Süller y Jacobo Winograd se casaron en El precio justo, ciclo de Telefe que conduce Lizy Tagliani, iniciando así una nueva vida, "con convivencia pero sin sexo", según aclararon. Con anillos regalados por Luis Mario Vitette Sellanes (la cara visible del robo del siglo), con Campi imitando al Papa Francisco y varias cláusulas, la pareja dio el sí.

¿Cuáles son esas cláusulas? "No dormimos juntos, no compartimos baño ni vamos a tener relaciones sexuales nunca. Sí podemos compartir un chocolatín blanco, o puedo leerle a Borges y Neruda. (...) Es un casamiento espiritual. No me va a tocar nunca y yo no la voy a tocar en la vida. Ella tiene permitidos, y yo tengo permitidos", detalló Winograd.

"Después de tantas peleas, después de tanto lío, se puede terminar con la grieta. La superamos y somos el ejemplo", dijo él esta tarde en Cortá por Lozano. "Cuando llegamos a casa, después de la boda, teníamos una mesa con champagne, sushi. La pasamos muy bien. Sexo no va a haber, pero algún piquito sí".

Además de contar detalles de la relación que supieron construir delante de cámaras, Süller y Winograd se pusieron serios. Así, él contó que tiene que hacer terapia "por un problema psicológico" que no consigue superar: "Mi hija tiene novio, se queda a dormir en casa y duerme con ella. Los que tienen hija mujer me van a entender. Por eso hago tiempo, para llegar a las 7 de la mañana".

"Juntos nos descostillamos de risa. Nos llevamos muy bien. Somos el uno para el otro. No compartimos la cama ni la habitación, pero sí la piscina, la pileta", indicó ella, que tenía otra buena noticia para dar: "Voy a ser abuela. Mi hija Marylin va a tener un bebé".