Fiel a su estilo y con el histrionismo que la caracteriza, Silvia Süller volvió a generar polémica con sus declaraciones. Sus choques con varias artistas, el nulo diálogo con sus hijos y el romance que tuvo con Diego Maradona, fueron algunos de los temas que tocó y los cuales no pasaron desapercibidos.

Durante este jueves 21 de marzo, la exvedette visitó LAM (América TV) y terminó con varias especulaciones. Al mencionar que luego de que le hicieran la vida imposible en una de las obras de las que participó, Alejandra Pradón la tuvo que reemplazar, confirmó la relación amorosa de la rubia con Guillermo Coppola y Ángel de Brito la interrumpió: “¿Vos saliste con Maradona?”. Ante esta pregunta sin filtro, Silvia respondió con un rotundo sí.

Silvia Süller reveló detalles de su relación con Diego Maradona (Foto: captura TV)

El conductor no dudó en indagar el tema en profundidad: “¿Muchas veces? ¿O solo un par?”. “Un par”, contestó entre risas y siguió: “Nos conocimos en el boliche Cocodrilo”. En simultáneo, el periodista le consultó si también había salido con Claudio Paul Caniggia y ella respondió que sí. “Con el pájaro volé, pero me llevé la gloria con quien tiene puesto el diez”, lanzó, haciendo referencia al sex appeal que tuvo con el astro del futbol.

Al momento de nombrar a otros hombres del ambiente, la mediática recordó su noviazgo de ocho meses con Cacho Castaña. “Salí con Cacho Castaña, me iba a buscar al Multitabaris, no sé si te acordás”, dijo mientras miraba a Marixa Balli.

Mientras la ex de Silvio Soldán divertía a todos con sus polémicas anécdotas sobre sus romances, el exjurado del Bailando (América TV) le consultó sobre el exfutbolista Alberto Tarantini. “Fue mi primer novio, me iba a buscar al colegio cuando yo tenía 17 años, como un año salí con él, año 77″, aseguró.

Silvia Süller lanzó su autobiografía en 2015

Pero esta no es información nueva para quienes siguen los pasos de la rubia. En 2015, la exvedette lanzó su autobiografía “Yo, la mejor de todas”, donde reveló cada una de sus intimidades. En uno de los capítulos, contó que tuvo una noche de amor con gran parte del plantel de San Lorenzo de Almagro, en el año 95´: “El primero en pasar fue Oscar Passet, después Ruggeri. El cabezón era un romántico. Del que jamás me voy a olvidar es de Carlos Netto”.

Además de Tarantini y Maradona, algunos de los que conforman la polémica lista quie dio a conocer Süller son: Juan Román Riquelme, Ortega Sánchez, Mariano Dalla Liberta, Roberto Mouzo, Carlos García Cambón, José Luis Félix Chilavert, Hernán Crespo, Sebastián Verón, Daniel Passarella y Diego Buonanotte.

La historia oculta de Guillermo Coppola que reveló Guido Süller

Desde que se estrenó la serie Coppola, el representante en Star +, el empresario es tema de agenda. Durante este jueves, Guido Süller recordó en A la tarde (América TV) la noche que terminó pasando junto a su hermana y quien fuera el representante de Diego Maradona.

“Guillermo sí o sí quería pasar la noche con Silvia. Silvia no quería. Quería que vayamos a su departamento. Silvia me pegaba por abajo y a mí no me beneficiaba en nada. Si iba, ¿qué pito tocaba yo?”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Guillermo nos llevó a su departamento. Y quería una sola cosa: bañarse con Silvia. La invitaba a cada rato. Y Silvia le decía que no. Pero porque tenía una peluca negra, divina, parecía Cleopatra”.

“En un momento sacó la billetera. Guillermo tenía un montón de plata ahí. Sacó un billete de 100 (100 dólares en esa época, unos 100 mil pesos de hoy) y me mandó a comprar facturas. Me dijo que tardara todo el tiempo que sea necesario”, completó, dejando a libre interpretación lo que sucedió después en aquel lugar.