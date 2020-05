La cita romántica de Cinthia Fernández por la que terminó en el hospital

La panelista habló sobre un episodio que vivió con una expareja Crédito: Capturas

31 de mayo de 2020 • 11:28

El sábado por la noche, en el segmento "Punto de encuentro" del programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, Cinthia Fernández pasó al frente ante la consigna: "Los que tuvieron una cita fallida". La panelista de El show del problema le contó al conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, cuál fue la salida romántica que se desarrolló con inesperados inconvenientes. Hace unos años, Fernández estaba en pareja con un joven chileno y, cuando se vieron por primera vez, lo hicieron para una cena íntima.

"Me invitó a comer en su país, donode él era conocido pero yo no lo conocía. Era un restaurante fino como nunca había estado en mi vida", comenzó Fernández con su relato pormenorizado. "Me siento y empiezo a gritar como un marrano, todo el restaurante mirando porque él era conocido", prosiguió, ante lo que Andy le consultó por lo que le había sucedido. "Sufro de gastritis crónica. Me ha pasado en varias oportunidades", respondió Cinthia, entre risas.

Como consecuencia, la bailarina se empezó a sentirse mal y no pudo disimularlo. "Él me dice 'pero ¿que te está pasando?' Le cuento que tengo gastritis nerviosa crónica, le pido que me lleve a un hospital y me empiezo a doblar. Pensaba que iba a salir en todos los diarios porque él era conocido, fue el papelón de mi vida. Él me agarra en medio del restaurante tipo boda, y me lleva al hospital a los gritos", recordó. Finalmente, tal como Fernández lo había anticipado, ambos salieron en Chile en los medios por el episodio. "Estaba con el suero en el hospital y le digo '¿nunca te pasó esto en una primera cita? Y él me dijo que era lo más maravilloso que le había pasado, y que nunca había tenido una cita tan entretenida", añadió Cinthia.

Cómo fue la peor cita de Cinthia Fernández - Fuente: Instagram Telefe 00:57

Video

De hecho, esa cita fue la primera de muchas dado que la panelista contó que estuvo un año y medio de novia con el joven, cuya identidad decidió preservar. "Fue una cita catastrófica, pero quedé bien", concluyó.

Recordemos que Fernández estuvo en el centro de los reflectores la semana pasada por su intercambio con María Eugenia "la China" Suárez , a propósito del uso de las polémicas maquinitas para la piel. Si bien la actriz contó que ella no quiere promocionarlas, no atacó a quienes sí lo hacen. De todos formas, Cinthia, quien sí las promociona, decidió marcar una incongruencia al mostrar en Twitter cómo Suárez hace posteos sobre una marca de cremas, señalando que es el mismo procedimiento que hace ella con las máquinas.

"Si tenés un Instagram con tu nombre paralelo es para controlar tus ventas, si no lo hacés del personal, eso es porque cobrás comisión al igual que nosotras, cosa que no tiene nada de malo, tranquila. Todos estamos sin paciencia en esta cuarentain y con la lengua floja así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe. Relax, que no es un delito trabajar. Es una manera de venta, no hay que juzgar", le dijo Cinthia. "No me rompan que estoy embarazada", respondió la China. "Estar embarazada no te santifica", contraatacó la panelista, quien fue bloqueada por María Eugenia, finalizando así el ida y vuelta en redes.