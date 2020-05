La China Suárez le contestó a Cinthia Fernández sobre la polémica de las maquinitas Crédito: Instagram

La controversia alrededor de las maquinitas para la piel y la promoción que han hecho muchas famosas de las mismas no cesa. En esta oportunidad se produjo un fuerte enfrentamiento tuitero entre Cinthia Fernández, quien defiende el negocio y niega enfáticamente que se trate de una estafa, y María Eugenia "La China" Suárez.

El conflicto empezó hace unos días, cuando la actriz escribió un tuit contundente: "NO quiero vender ninguna 'maquinita' para la cara. Gracias". Si bien Suárez no atacó a ninguna de las celebridades que la promocionan, Fernández recogió el guante e hizo catarsis en sus redes.

"Yo no estoy en contra de ningún dermatólogo ni de ningún esteticista. Dije que cada uno elige cómo cuidarse. A mí me pasa que no tengo tiempo por la situación de mi casa de ir a un centro de estética, donde usan la misma tecnología. Son gustos de cómo uno se quiere cuidar. Nada más que eso", comenzó Cinthia Fernández en sus stories , para luego apuntar a María Eugenia Suárez.

"Otra cosa que me llamó mucho la atención es que la China Suárez dijo: 'yo no vendo esas máquinas' y tres segundos después promocionaba cremas para la cara. ¿Es todo muy loco, no?", ironizó. Hasta ese momento, del lado de la actriz no había habido respuesta.

Sin embargo, este domingo, en el que se mostró angustiada por la extensión de la cuarentena , la China vio una publicación de Cinthia retuiteada por Ángel De Brito y se cansó. La modelo compartió en Twitter unas capturas de la China promocionando unas cremas y la tildó de "mala leche" por criticar a sus colegas, y así la gota rebalsó el vaso.

No. Pero si dijo que... https://t.co/WXef5dga6v &- A N G E L (@AngeldebritoOk) May 24, 2020

"No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro, y con menos paciencia que nunca", respondió Suárez sin rodeos, y luego aclaró por última vez que lo que ella promociona no tiene correlación con las "maquinitas del escándalo", ya que no comercializa los productos. "Las cosas que uso para la cara ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente, ¿así o más claro?", tuiteó, visiblemente enojada, y procedió a bloquear a Fernández, quien siguió dirigiéndose a la actriz.

"Si tenés un Instagram con tu nombre paralelo es para controlar tus ventas, si no lo hacés del personal, eso es porque cobrás comisión al igual que nosotras, cosa que no tiene nada de malo, tranquila. Y estar embarazada no te santifica. Todos estamos sin paciencia en esta cuarentain y con la lengua floja así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe. Relax, que no es un delito trabajar", disparó la panelista de Los ángeles de la mañana , asegurando que quienes promocionan las maquinistas no reclutan ni obligan. "Es una manera de venta, no hay que juzgar".