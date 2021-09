La crítica de Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín, a horas de sumarse a “La Academia”: “Hay varios flojitos, hay que ponerle pilas”

Anoche, sorpresivamente un nuevo participante se sumó a las filas de “La Academia” . Agustín Barajas, el novio español de Hernán Piquín -que vino al país para visitar unos días al jurado- fue invitado por Marcelo Tinelli para ser parte del certamen de talentos . Tras aceptar la propuesta rápidamente, el conductor hizo un casting en vivo para elegir a la bailarina que lo acompañará en la competencia a partir del próximo ritmo.

“Fue algo inesperado. Ha sido un placer poder pisar la pista y que encima te diga Marcelo: ‘Oye, te quedas’. Pues claro que sí, yo quiero pasármelo bien, disfrutar y lo más bonito de esta noche sin lugar a dudas es esta belleza (por su compañera de baile) que tiene una oportunidad por la cual lleva luchando desde hace mucho tiempo”, comentó el bailarín español en una nota con Los ángeles de la mañana mientras le daba la palabra a su partenaire.

Elegida entre las bailarinas del programa, Lola confesó emocionada lo que esta oportunidad significa para ella: “Sinceramente no tengo palabras. Lo único que tengo para decir es que los sueños se hacen realidad y que si uno lucha por lo que quiere las cosas se cumplen, nada más. La verdad que no lo puedo creer”, expresó colgada del cuello de su compañero y con lágrimas en los ojos.

Tras advertir que hay muchos participantes del certamen que no están contentos con su incorporación, Barajas advirtió que esta invitación no estaba en sus planes. “A mí eso me da mucho miedo porque ella no se lo esperaba (en referencia a Lola), pero yo mucho menos. Yo tengo billete de vuelta para España que ahora voy a tener que cambiar. Yo venía a acompañar a mi pareja, pero para nada me imaginaba esto. Tampoco quiero interferir en los planes de los concursantes que se lo vienen currando mucho”, señaló el artista que también trabaja como actor y modelo en el Viejo Continente.

Sin embargo, el bailarín opinó del resto de los participantes e hizo una fuerte crítica: “También hay que ponerle pilas a la competición, que no le viene nada mal. Yo no les pierdo el ojo, hay varios flojitos. Noto que faltan ganas, superación. Hay que superarse por una cuestión de ética profesional, de quererse mejor cada día y, sobre todo, porque hay muchísima gente en este programa y hay que estar a la altura. Yo he visto algunas actuaciones que dije: ‘¡Ey, qué lástima!’ Lo puede aprovechar otra persona y aquí hoy lo voy a aprovechar”, lanzó tajante.