La desconocida anécdota sobre cómo Susana Giménez conoció al Chino Darín

El actor Ricardo Darín y su hijo el Chino, con quien comparten profesión, visitaron a Susana Giménez en el piso de Telefe durante la noche del domingo. La diva los recibió entusiasmada, era la primera entrevista que daban juntos en televisión.

Durante la nota, padre e hijo compartieron recuerdos y anécdotas junto a la conductora. Una que llamó la atención fue la desconocida perlita que rememoró Susana sobre el momento en que conoció al Chino siendo apenas un bebé: "Con Ricardo estábamos haciendo Sugar en Carlos Paz. Nace Ricardito, pasa una semana, y lo trae en el moisés. Y yo digo: 'Ay mi amor', ¡y él me hace pis en la cara!".

Tras la divertida anécdota, la conductora aprovechó para consultarle al Chino sobre su vida amorosa: el actor está en pareja con la actriz española Úrsula Corberó , que actualmente goza de una enorme popularidad gracias a su trabajo en la exitosa serie La casa de papel: "Nos conocimos rodando una serie que se hizo antes de La casa de papel, que no la pegó y no la vio nadie. Se llamaba La embajada, con una trama de corrupción (.). Trabajamos juntos, hacíamos de pareja, yo hacía de argentino. Ella me cayó muy bien al toque porque tiene una cosa así rompedora , de mucha chispa". Según reveló el actor, no pasó demasiado tiempo hasta que comenzaran su relación.

Trailer de la película "La odisea de los giles" - Fuente: YouTube 02:24

Luego, los actores hablaron sobre La odisea de los giles, el film en el que comparten pantalla junto a otras estrellas como Rita Cortese, Luis Brandoni o Daniel Aráoz. El largometraje cuenta una historia que transcurren durante la crisis de 2001. "Tiene algo del neorrealismo italiano, un cine que tuvo la gran capacidad y habilidad de tomar un poquito de distancia y poder reírse de sus propios problemas", contó Darín. Y agregó: "El principio de esta historia está apoyado en un hecho que fue trágico para la Argentina, hay mucho dolor detrás de eso. El poder a la distancia hacer una especie de catarsis y reírse de lo poco que uno se puede reír, es una especie de bálsamo, y nos ayuda a reflexionar y a poder rescatar algo positivo de eso, que es aprender".