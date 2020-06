La dura confesión de Mariano Iúdica: "Estoy convencido de que tuve coronavirus"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2020 • 00:01

En las últimas semanas, la mesa de Polémica en el bar se quebró como parte de una grieta que enfrenta a aquellos que defienden una cuarentena a rajatabla, con los que apuestan a la prevención sin alarma. El segundo grupo lo encabeza Samuel "Chiche" Gelblung, quien se ha propuesto mirar con ojo crítico muchas medidas del gobierno, tanto nacional como de la Ciudad, e incluso el accionar de la Organización Mundial de la Salud.

Horacio Cabak y Jey Mammon, las más recientes incorporaciones eligen una postura más en línea con las medidas anunciadas, e incluso se enfrentan al veterano periodista poniéndolo en aprietos.

Aunque el rol de Mariano Iúdica como cabeza del grupo, además de opinar es distribuir la palabra del resto, no siempre se coloca en el rol protagonista del tema. Sin embargo, el martes sorprendió cuando decidió ponerse serio y plantear a la mesa (y al público) una duda que tiene desde hace algún tiempo: " Estoy convencido de que tuve coronavirus cuando volví de viaje con la familia ".

La confesión llegó luego de que el conductor citara un informe de la UBA donde, según sus palabras, consigna que "más de la mitad de los argentinos piensa que tuvo coronavirus".

La revelación de Iúdica, sorprendió a sus compañeros, y llevó a Chiche a consultarle si había tenido síntomas, o "perdido el olfato". La respuesta le quitó gran parte de la seriedad a la situación. " No estaba de moda todavía perder el olfato ", dijo el conductor en un tono que no se entendió si era en broma o era en serio. De ser el primer caso no era el momento, de ser el segundo, tampoco.

El doctor Adrián Cormillot, otro habitual del programa, decidió contrastar las presunciones con información: "El estudio fue realizado por el Observatorio de Psicología Social de la UBA. Se encontró que muchas personas creyeron tener el virus porque somatizan la angustia y la ansiedad . No hablan de síntomas concretos, hablan de haber tenido la sensación. En tu caso se puede comprender, porque vos venías de afuera y no había medidas tan estrictas".