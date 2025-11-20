Carla Conte, durísima con Mariano Iúdica: “Es el único tipo con el que no volvería a laburar”

El difícil momento que atraviesa Marcelo Tinelli revivió varios viejos enfrentamientos entre quienes trabajaron con él tanto en sus programas como en sus productoras. Hoy, en el programa de Moria Casán, Carla Conte apuntó fuerte contra Mariano Iúdica. También habló de la salida del famoso conductor del canal de streaming Carnaval y de su difícil presente.

La semana pasada Mariano Iúdica criticó a Marcelo Tinelli en medio de su momento más difícil. “La verdad, me da mucha tristeza. Si debe la plata, que se joda, que la pague por meterse con cosas que no puede, por gastador serial”, señaló. También hizo referencia a sus conflictos familiares. Consultados por esos dichos, tanto José María Listorti como Marcela Feudale y Carla Conte defendieron a Tinelli y apuntaron contra su excompañero. Hoy Conte redobló la apuesta.

Carla Conte apuntó contra Mariano Iúdica

“No me importa lo que diga. Sinceramente, tampoco escuché en profundidad lo que dijo de Marcelo. Es alguien que yo he dicho muchas veces, hace muchos años ya, que no me cae bien por las cosas que ha dicho y por su forma de tratar a las mujeres”, sentenció. “No solo conmigo. Lo he visto con otras mujeres y conozco historias”, sumó.

“Es cierto”, la secundó de inmediato Amalia Díaz Guiñazú, panelista del ciclo. “Gracias por dar fe”, devolvió el gesto Conte. “Me parece que es interesante que lo digamos. Es el único tipo con el que no volvería a laburar. Yo trabajé con un millón de tipos que los amo. Compañeros divinos. No son todos los tipos así. Yo no creo que todos los tipos sean unos pajeros. Este, puntualmente, es así”, disparó.

Mariano Iúdica criticó a Tinelli en su peor momento

“Supongo que habrá cambiado un poco. Yo estuve en Mar del Plata con Iúdica, con Romina Propato, que es su mujer, y estaba muy metido con su trabajo, con sus hijos, con sus cosas. Habrá podido sanar esa parte conflictuada que tuvo y sabrá pedir disculpas”, intentó analizar Moria, pero Conte no coincidió con sus palabras. “El asunto es que hayan sanado todas las mujeres”, reaccionó. “¿Tan grave era para que hayan tenido que sanar todas?”, quiso saber entonces Casán. “Las que éramos más o menos del mismo nivel, yo era conductora, no quieren volver a trabajar con él. Imaginate las bailarinas lo que pasaron”, respondió, y buscó cerrar el tema. “Quiero creer que ya no hace las mismas cosas porque los tiempos han cambiado”, se esperanzó.

La pena de Conte por el fin de Estamos de paso

“¿Cómo lo ves a Marcelo? ¿Qué sentís con respecto a esto?”, le preguntó Moria en relación a la actualidad del conductor y a su salida de Estamos de paso, el programa de stream del que Tinelli se bajó esta semana y del cual ella era parte. “Me da mucha pena que haya terminado así porque fue un proyecto que era nuevo para él y que se animó a hacer”, confió Conte, y aseguró que no está enojada con el conductor.

“Estaba encontrando algo ahí, estaba descubriendo algo”, agregó acerca del debut de Tinelli en el formato, aunque luego admitió que “fue todo un quilombo”. “Primero se fueron a Perú una semana para grabar la serie y cuando volvieron no sé cuántos programas hicimos que empezó a pasar todo esto”, señaló en alusión al conflicto interno y económico que quedó al descubierto luego de la denuncia de amenazas de Juana Tinelli. “Fue un bajón porque obviamente él no estaba en condiciones anímicas de hacer el programa”, sostuvo, y lamentó el fin del ciclo. “Realmente estaba bueno el proyecto, era bueno verlo a él ahí y el equipo que se había armado. Estaba súper interesante”, agregó.

Marcelo Tinelli en el debut de Estamos de paso, su programa en streaming Soy Prensa

En ese momento, María Fernanda Callejón intervino para recordar que Carla fue “la precursora en ponerle los puntos a Tinelli”. La referencia fue en relación a la actitud que la conductora tuvo en 2007 cuando era participante del “Bailando por un sueño” y no le dejó a Tinelli cortarle la pollera. “Creo que por eso tenés la autoridad para hablar”, sumó. “Para mí fue súper interesante volver a trabajar con él después de eso que había pasado”, respondió Conte.

Sobre aquella época, Conte explicó que “las mujeres eran objetos” y que en el programa cada vez le pedían más y más. “Yo soy una persona que le pasan cosas y lo digo. No tengo medias vueltas. Y lo dije cuando él estaba allá arriba”, sostuvo, y marcó una diferencia con quienes ahora apuntan, en su peor momento, contra Tinelli. “Ovarios hay que tener para decirle las cosas cuando estaba allá arriba. Las consecuencias fueron para mí, no fueron para ninguna otra persona. A mí me destrozaron en cadena nacional”, repasó.