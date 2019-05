La dura niñez de Diego Reinhold: "Fui abusado por un tío"

El actor explicó de qué modo ayudar a niños en situación de vulnerabilidad lo ayuda a sanar Fuente: Archivo

"Esta fue la primera vez que tuvimos que salir a pedir ayuda económica porque no llegamos a cubrir los gastos", confesó Diego Reinhold en Incorrectas. Desde hace diez años, el actor hace trabajo social en la ONG Conceptos sencillos, y acudió al programa de Moria Casán para solicitar colaboraciones. "Tenemos un hogar para chicos de entre 0 y 7 años en Caballito; en este momento hay 13 chicos", señaló.

Casán quiso saber por qué tiene la necesidad de ayudar a niños en la primera infancia, y Reinhold contó que es una manera de relacionarse con su propia infancia y rearmar su pasado. "No es que la haya pasado pésimo pero tengo que reconstruir y sanar mi pasado. Cuando era chico era igual que ahora, muy crítico. Observaba todo. Recuerdo que cuando estaba en sexto grado y también en tercer año, les pedía a mis padres que por favor me sacaran de la escuela porque no la pasaba bien. Me hacían buliyng", explicó.

La actriz y conductora también preguntó si el actor había sido abusado. "Fui abusado por un tío. Se vive con eso, y se supera. Se puede sanar. El tema del abuso familiar es mucho más común de lo que uno piensa. Yo era chico y no se podía no ser gay. Ahora las cosas son muy diferentes. En nuestra ONG, hacemos una reunión una vez por mes. Es anónima y las personas abusadas pueden venir a compartir lo que les pasa. Además, queremos abrir un refugio para mujeres en situación de violencia", finalizó.