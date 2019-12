Este viernes, Guillermo Andino se despidió de América Noticias Fuente: Archivo

Guillermo Andino se despidió hoy de América Noticias con la conducción de su último noticiero en el canal. Emocionado, el periodista hizo un repaso por las coberturas que más lo conmovieron durante sus 16 años de desempeño en este espacio televisivo y recordó el paso de los colegas que crecieron con él y a quienes le abrieron puertas que lo ayudaron a consolidar su carrera.

Tras un recorrido en imágenes por las distintas épocas que el periodista vivió en el ciclo, "con sus distintas edades y peinados", siempre con su "jopo marca de fábrica", Andino expresó: "América es nuestra casa y afortunadamente nos da oportunidades en distintos programas. A mí me tocó transcurrir estos 16 años maravillosos con Mónica Gutiérrez", apuntó, refiriéndose a quien fue su histórica coequiper, que recientemente se despidió también de este espacio con una sorpresiva salida. Comentó que a la conductora le hubiese gustado estar hoy junto a él y aprovechó el momento para enviarle un cariñoso saludo.

Tras ello, el conductor hizo memoria de los momentos que vivió con mayor intensidad en su paso por el informativo de América TV. "Como es la Argentina, con una alternancia que hay entre buenas y malas, a veces más malas que buenas, acá nos hemos sentado hasta 48 horas seguidas y hoy me acordaba de cuáles fueron esos noticieros que me marcaron, y uno piensa en aquellas noticias que tuvieron una connotación negativa: la muerte de Alfonsín, de Néstor Kirchner", apuntó. También en su recuerdo quedará la oscura jornada de la tragedia de Cromagnon. "Yo me estaba yendo de vacaciones y al principio eran cuatro víctimas, pero cuando todo se empezó a multiplicar de esa manera geométrica y tan terrible hubo que dejar lo que tenías que hacer, cambiar los pasajes y seguir laburando. Eso implica también nuestra profesión", remarcó.

A continuación, dedicó palabras de agradecimiento hacia "la gente que ha pasado por acá" y señaló que "de todos" aprendió. "Esto ha sido un semillero maravilloso que después ha logrado consolidar su propia identidad, con algunos que empezaron a hacerse acá y con otros que después se reforzaron. Hablo de Alfredo Leuco, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Gustavo López, Toti Pasman, Gustavo Sylvestre, Marina Calabró. Soy injusto porque me estoy olvidando de muchos nombres, pero digo: si me tengo que acordar, es gente que hoy tiene peso propio, identidad, como todos ustedes", apuntó, dirigiéndose a sus compañeros. También tuvo palabras de reconocimiento hacia los directores y productores que trabajaron a su lado.

"Pero fundamentalmente el agradecimiento es a quien nos da trabajo. Cuando yo empecé a trabajar aquí, el dueño del canal era Carlos Ávila, una pérdida irrecuperable de un hombre queridísimo por todos nosotros, un productor queridísimo de los medios de comunicación que me dio una oportunidad de venir, no con el noticiero, sino con Va por vos, el magazine de la tarde", apuntó. Al hablar de este programa, Andino se quebró al recordar al fallecido productor Eduardo Chaktoura, "nuestro querido Eduardo", dijo con la voz entrecortada cuando su compañero Facundo Pastor lo mencionó. "Ahí me mataste", expresó Guillermo.

Andino comentó, por otro lado, que hoy recibió una llamada de Liliana Parodi, gerenta de programación de América, apenada por su salida del informativo, aunque el conductor continuará en la señal con un nuevo proyecto, un magazine matinal que ocupará la franja de Involucrados y en el que lo acompañará un grupo de columnistas especialistas en diferentes temas. "Te agradezco, Lili, porque seguís dándome oportunidades y, en este caso, vamos a estar con parte del equipo que está acá, con Rolo, quizás con Facu -que está decidiendo su futuro-, con Fer probablemente también. No quiero contarles todos los que vamos a estar pero vamos a ser un muy lindo grupo que vamos a hacer una muy buena segunda mañana", adelantó.

Sobre los nuevos desafíos que se le presentan, el periodista expresó: "A mí me está movilizando mucho esto porque es resetear mi cabeza. Van a volver a ver que puedo caminar, ir de un lado al otro, con mucho más vértigo de lo que uno hace en el noticiero. Me he probado en ese formato y realmente me gusta y me moviliza mucho. Nos vamos a reunir con Lili y con su equipo de colaboradores durante todo el verano esperando lanzar el programa después de la segunda semana de febrero", precisó.

Antes de levantar las copas en un brindis final junto a sus compañeros, Andino dio las gracias también a las autoridades del canal: "A Daniel Vila, Agustín Vila, a todos los que me acompañaron y fundamentalmente a mi familia", dijo. "Mi familia es mi principal soporte. Agradezco a Caro (Prat, su esposa), que me dijo: hacelo, que fluya. Hay que cambiar, hay que salir del estado de confort. Animate, me dijo, así que ahora voy a celebrar su cumpleaños con ella", compartió el periodista.

"Los voy a extrañar muchísimo pero nos vamos a seguir viendo en otro horario, en la segunda mañana. Los espero con muchísimo cariño, con mucho amor y con muchas cosas para dar en esta que es mi casa, América. Que tengan una feliz Nochebuena y un feliz 2020, que suena realmente muy fuerte", concluyó el conductor.