La inesperada revelación de Sol Pérez: "Soy cero sexual"

Sol Pérez habló sobre sus días en cuarentena

24 de abril de 2020 • 15:00

Este mediodía, Sol Pérez estuvo como invitada en El precio justo para jugar a "la visita". Tras contestar por sí o por no las preguntas de los participantes y ser descubierta, la mediática contó cómo está viviendo esta cuarentena con su novio Guido Mazzoni , habló sobre su nueva faceta en el mundo de las noticias y reveló algunos secretos de su intimidad.

"Estoy muy bien por suerte. Arranqué el lunes con Noticias de 20 a 22 , un nuevo programa en Canal 26. Es una faceta nueva para mí, así que estoy acomodándome (...). El primer programa tenía pánico, no me salían las palabras. Ahora cuando me levanto veo todas las noticias, leo los portales para ver qué está pasando. Igual sigo haciendo radio todas las tardes y eso me ayuda un montón, porque tocamos mucha actualidad", señaló la ex "chica del clima" sobre su presente laboral.

Tras bromear junto a Grego Rossello [quien, desde esta semana, se sumó como panelista en El precio justo] sobre la amistad que los une, la rubia recordó algunas anécdotas juntos: "Nos llevamos muy bien, compartimos muchos boliches en el pasado. Me ha ido a buscar a boliches más de una vez, venía con toda la cara roja llena de labial", lanzó, entre risas, al tiempo que el famoso instagramer daba explicaciones al respecto.

Mientras pasa la cuarentena con su novio, la mediática -que asegura no estar entrenando mucho- hizo una confesión íntima: "Soy cero sexual. Guido me amenaza con salir a contar que en realidad no soy lo que la gente cree. Él quiere todos los días, a cada segundo. De hecho, a nosotros nos gusta dormir separados, en la misma cama, pero yo en una punta y él en la otra. Miramos películas haciendo 'cucharita', pero para descansar no; como mucho, le agarro la mano", reveló ante la mirada atónita de Lizy Tagliani.

Al definir a su novio como "un nene chiquito", la rubia habló de todo lo que su pareja tuvo que aprender durante estos días: "Guido tiene mucha energía pero no sabe cocinar, no sabía ni prender el horno cuando lo conocí. Es el más chico de la familia y era el nene mimado. Ahora con esto no le quedó otra que aprender a lavar y hacer las tareas de la casa", indicó.

En cuanto a si tienen planes de casamiento, Pérez sorprendió con su respuesta: "Guido le escapa al casamiento; tiene fobia. Cuando le pregunto me dice que si pasamos la cuarentena vemos, pero yo sé que eso es imposible".

Al hablar de las sensaciones le genera la pandemia, la actriz expresó: "Esta enfermedad es nueva, tampoco se conoce mucho y va mutando minuto a minuto. Me preocupa mi papá, que tiene problemas con la presión, o mi tía abuela que es grande, pero bueno, hago videollamadas todos los días, les pregunto como están. Mi sobrinita cumple un año en unos días y tampoco la puedo saludar; eso me pone triste".

Por último, hizo referencia al estado de salud de su amigo Federico Bal, con quien habla muy seguido. "Está peleándola. El es muy positivo, un luchador. Siempre vivió la vida de una manera súper divertida, es de hacer fiestas, le gusta agasajar. Cuando lo conocí me re ayudó a integrarme en el grupo del teatro, que ya estaba armado. Y lo que más admiro de él es que desde su experiencia de vida intenta ayudar al otro", reflexionó orgullosa.