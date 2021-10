La Masa y Viloni otra vez juntos: la batalla más esperada

La noticia corrió como reguero de pólvora y sacudió al mundillo del catch. Después de 11 años fuera del circuito, los luchadores de 100 % Lucha vuelven al ruedo con un espectáculo completamente remozado, con la incorporación de nuevos contrincantes, la mística de legendarios personajes históricos y la batalla más esperada. Es que La Masa, “uno de los luchadores más grandes y potentes del mundo”, y el rockero Vicente Viloni, volverán a enfrentarse en el ring para disputar el Cinturón de Campeones.

Esta vez, la competencia no podrá verse por la tele , como sucedía cada domingo por la mañana entre 2006 al 2010 por la pantalla de Telefé, con la conducción de Leo Montero y los relatos y comentarios de Eduardo Husni y Osvaldo Príncipi. El enfrentamiento se llevará a cabo el próximo sábado 30 de octubre, a partir de las 18, para la inauguración del Cedem 4, en Ciudadela, y según anticipan sus protagonistas, será una extensa jornada de play off donde combatirán luchadores históricos como Musambe Tutu, el metalero Van del Hoisen, el cuartetero Baboson, Sodrak o el Teniente Steve Murphy. También se incorporarán contrincantes como Diestro, un luchador experimentado de Bolivia, y contarán con la participación especial de figuras legendarias de Titanes en el Ring, que a modo de homenaje recibirán diplomas del Intendente del Partido 3 de Febrero, Diego Valenzuela.

“ Hace 11 años terminamos muy mal con Viloni por culpa de la producción . A la gente le encanta hablar mal, meter púa, decir cosas de los demás. A él le llenaron la cabeza y a mí me hicieron una especie de boicot , querían desprestigiarme, y como yo no soy un tipo de temperamento tranquilo, me fui para no armar quilombo. Pasó el tiempo, seguí mi camino, hasta que hace un año nos juntó un viejo productor y ahora hacemos el reencuentro por una lucha. Es un pacto de caballeros, de honor, para llevar adelante este nuevo combate. Nos juntamos para luchar, pero no somos amigos”, asegura La Masa, como antesala del gran combate que contará con el arbitraje de tres destacados referís y la primera referí femenina de la historia del catch local.

Y añade: “Lo quiero desafiar para demostrarle que el campeón soy yo, y si realmente cree que me puede ganar, lo invito a apostar su cabellera por mi máscara. Si llego a perder me voy a quitar la máscara y me retiraré de la lucha. Pero si él pierde se corta el pelo y se acaba la historia”, se envalentona La Masa, con sus 2,05 metros de estatura,

Por su parte, Vicente Viloni, también conocido como “El campeón del pueblo”, tiene para decir lo suyo: “ Estuvimos peleados más de 10 años por problemas personales, pero creo que fue sobre todo por los demás , porque más allá de la rivalidad del ring teníamos una gran amistad, pero ya no tiene sentido hablar de eso. Después de muchos años, algunos compañeros de la lucha lograron acercarnos y que cada uno cediera un poco para volver a trabajar juntos. El año pasado nos convocaron para hacer un streaming que se llamó Zona de lucha, y la magia se encendió enseguida”, apunta el luchador, también conocido como Mr. Moto en la última temporada de Titanes en el Ring, siendo el cuarto luchador en usar ese nombre dentro del legendario ciclo.

“Su vida es el rock & roll, la guitarra y su moto, un estilo de vida”, lo presentaba Montero cada domingo. Entre sus mayores logros se destaca haber sido cuatro veces campeón de 100 % Lucha y una vez Campeón de Master Catch.

Incluso un tiempo atrás, Acero Cali los había reunido también para armar un nuevo proyecto de lucha para televisión, se llevó adelante un casting y todo indicaba se llevaría a cabo, pero a mitad de camino Cali murió y el ciclo quedo interrumpido. A pesar de todo, ambos contrincantes decidieron seguir apostando y llevar adelante este nuevo enfrentamiento que bautizaron La batalla más esperada. “Obvio, ahora empiezan las amenazas, quien es mejor o peor, eso ya es parte de la rivalidad. Por más que ya no seamos amigos, debajo del ring seguiremos trabajando juntos, pero arriba del ring no voy a tener piedad, eso no lo va a cambiar nada. Ya que quiere probarme de nuevo, lo único que le puedo decir es que apriete bien los dientes y tenga al día la cuota de la obra social, porque la va a necesitar ”, se depide Viloni.

El desafío está planteado, y se resolverá sobre el cuadrilátero del Cedem 4 el próximo sábado. Pasaron 11 años, pero la rivalidad sigue intacta.

PARA AGENDAR

La batalla esperada. La Masa vs Viloni. Sábado 30, a las 18, en el Cedem 4, Teodoro Plaza y Castelli (Ciudadela). Gratis.