La noche de la V: Flor de la V volvió a la televisión con un programa propio

La pantalla de América se renueva por completo en este 2022, y uno de los primeros programas en hacer su debut fue La Noche de la V, el ciclo que estará liderado por Flor de la V y que saldrá al aire todos los sábados y domingos a las 22hs.

“No puedo creer tengo una banda en vivo”, dijo emocionada la conductora ni bien ingresó al piso. “Bienvenidos a La Noche de la V. No puedo creer, me encanta todo lo que está pasando”, enfatizó durante el debut del ciclo, que arrancó a las 22 en punto con un musical. “Dejá todo, preparate un trago, un tereré, abrí la ventana o prendé el ventilador que es un gran momento para quedarte disfrutando este gran programa”, agregó.

El programa arrancó con un monólogo en donde Flor se burló de sí misma y de situaciones cotidianas que atraviesan muchas personas. “Que ingratitud debutar después de dos fiestas, tengo pan dulce que me sale de las orejas ¡Comí como vikingo en celo!”, expresó antes de hacer referencia al vestido blanco elegido para la gran noche, y como la primera opción la hacía parecer una heladera.

Para la primera noche en la pantalla chica, la conductora contó con algunos invitados muy especiales: Antonio Ríos, Sol Pérez y Benito Fernández, quienes recordaron diferentes momentos de sus vidas y contaron historias nunca antes reveladas. Además, los famosos participaron de dos segmentos: “Explicame la foto”, en donde revelaron la verdad detrás de fotografías elegidas por la producción, y “Si lo sabe baile”, con el cual se divirtieron improvisando algunos pasos.

Durante la temporada, Flor no estará sola en el programa. La acompañarán la actriz y comediante Señorita Bimbo, el humorista e imitador Nacho Bulian y el rapero Frescolate, quienes también harán su aporte. Además contará con una banda en vivo dirigida por Pablo Citarella.

“¡Llego el gran día! Quería compartir con ustedes la enorme felicidad y satisfacción que siento. Porque una vez más, tengo la oportunidad de entrar a sus hogares con mi nuevo programa La Noche de la V, que espero que les guste tanto como a mí”, escribió Flor en su cuenta de Instagram, anticipándose al estreno. “Voy a aprovechar este posteo para felicitar y agradecer a toda mi producción y mis compañeros de trabajo, por la entrega, energía y buena onda que le ponen desde el primer día”, agregó.

“También quiero agradecer especialmente a America TV, Jotax y José Nuñez por esta gran oportunidad de volver a conducir. Porque ser artista y conductora para mí son de las cosas que dan razón a mi vida, porque amo lo que hago y a mi público, que me sigue hace tanto tiempo. Deseo que vean que estos años me fortalecieron y me dieron madurez. Me prepare con todo para volver a divertirlos, conmoverlos y sobre todo brindarles un gran programa. Porque en cada cosa que hago creo que debo ser yo misma. Simplemente Florencia”, culminó.