Florencia de la V habló de su pasado y explicó por qué le genera “pánico” ver a un policía: “Lo único que quería era sobrevivir”

El sábado por la noche, Florencia de la V habló a corazón abierto en La noche de Mirtha del lugar que se ganó en la televisión y de la importancia que tiene para ella ser una persona trans y estar en la pantalla todos los días. También recordó uno de los momentos más duros de su vida, cuando en la década del 80, en los años del regreso de la democracia, salía a la calle con temor a que se la lleven presa. “Nos cazaban en la Panamericana”, recordó.

Todo comenzó cuando Mirtha Legrand le preguntó por Los profesionales de siempre, el ciclo que conduce de lunes a viernes por la pantalla de Elnueve. “Yo estoy chocha. La verdad es que hace un año que estoy en el canal trabajando de lo más cómoda y feliz haciendo un programa que me gusta. Tengo un equipo de panelistas y de producción hermoso y me encanta”, explicó la conductora.

“Amo hacer televisión, Mirtha”, sumó De la V con entusiasmo. “¡Se nota!”, la validó la Chiqui. En ese momento, De la V reveló por qué le entusiasma estar todos los días en la pantalla de la televisión abierta. “Yo valoro mucho el estar frente a cámara por todo lo que significa. Yo estuve del otro lado, fui una televidente, estaba del otro lado y sé lo que significa mi presencia en la televisión”, expresó haciendo hincapié en su figura.

“Yo soy una travesti, una persona trans que todo los días está entrando a los hogares”, destacó emocionada. “Y desde mi humilde lugar aporto un grano de arena a la charla en la mesa, a que se pueda hablar o visibilizar. Porque lo que me pasa a mí o le pasa a Lizy (Tagliani) o al resto de mis compañeras… somos un grupo muy ínfimo las que tenemos una vida privilegiada, pero no es lo que le pasa en general a las personas trans”, contó.

Flor de la V está al frente de Los profesionales de siempre

De la V expresó que si bien ella logró hacerse un lugar en la televisión, aún trabaja por los derechos de las personas trans. “Desde ese lugar, mostrar con orgullo mi identidad, mostrar con orgullo que se puede dignamente, tener una pareja, acceso a la salud, a la vivienda. Hay un montón de cosas de las que nos privaron a nosotras y todavía estamos trabajando en eso y luchando por eso”, compartió, y explicó que al hablar de “visibilizar” el objetivo es evidenciar que las personas trans existen.

“Hay otra actitud ahora, me parece, ¿no? Han pasado momentos muy duros”, señaló Legrand luego de escuchar con mucha atención las palabras de su invitada. “Si, muy difíciles. Vos pensá que en el 83, en plena democracia, nos cazaban en la Panamericana”, recordó en relación a una escena que se repetía constantemente. Luego, decidió hablar de su experiencia en particular.

“Yo cuando venía a tu programa las primeras veces a mi lo que me pasaba era que me podían llevar presa por la calle. Yo cuando iba en los taxis en ese momento me escondía porque le tenía pánico a la policía. Hasta el día de hoy le tengo pánico. Porque hasta que sacaron los edictos policiales nos podían llevar detenidas”, repasó, en referencia a las normas de la Ciudad de Buenos Aires que fueron derogadas en 1998 y que habilitaban la detención, entre otras situaciones, de personas que se exhibieran en público “vestidas o disfrazadas con ropas del sexo contrario” o que incitaran u ofrecieran un acto sexual.

Flor de la V se mostró agradecida por su presente Santiago Filipuzzi

“¿Te llevaron presa alguna vez?”, quiso saber Mirtha, y De la V contó que sí, una vez en la Avenida Santa Fe mientras iba a bailar a un boliche llamado Búnker. “Esa noche tuve suerte”, reconoció.

“No debe ser fácil, no debe haber sido fácil”, subrayó Legrand luego de que De la V hablara de su pasado. “Nada fácil. Si a mi en ese momento me preguntaban si quería ser actriz, yo la verdad es que no. Yo lo único que quería era sobrevivir. Para mi la vida era un día a día”, cerró la multifacética artista.