Flor de la V contó que se enamoró de dos excompañeras de trabajo y dio los nombres

Esta semana, Florencia de la V tuvo un mano a mano con Moria Casán y habló de todo. La conductora de La mañana con Moria (eltrece) le propuso jugar al “yo nunca” para que revelara algunas cuestiones de su vida personal. En el ida y vuelta le preguntó si alguna vez se enamoró trabajando y, honesta, la actriz no solo reconoció que sí, sino que reveló los nombres de las dos mujeres que fueron sus amores platónicos.

“Lo que me sorprendió fue que me enamoré de mujeres”, reconoció Flor de la V en la emisión del martes 5 de mayo de La mañana con Moria, al ser consultada por si alguna vez se enamoró de alguien con quien trabajó. “Qué lindo, es un descubrimiento hermoso”, expresó Casán. “En el trabajo me seduce el arte. Por ahí están haciendo un papel interesante, cómo lo dicen, cómo se paran, de la manera que hablan... Me ha pasado”, explicó la actriz de Sex. Remarcó que solo fue algo “platónico”, pero que lo podía percibir y reconoció que ella solía ser “muy prejuiciosa”.

Flor de la V reveló que se enamoró de dos mujeres con las que compartió proyectos laborales (Foto: Instagram @flordelav)

Interesada por esta revelación, la conductora del programa le preguntó más de una vez por las mujeres en cuestión. Finalmente, De la V dijo que “fueron varias”, y reveló dos nombres. “Eliana Guercio fue una”, dijo. “Fuimos muy amigas y ella tenía algo...”, comentó y remarcó que cuando la modelo, a quien había conocido en Sábado Bus, salía al escenario “era magnética”.

De la V destacó la presencia escénica de Eliana Guercio (Foto: Instagram @elianaguercio12)

Flor de la V también mencionó el nombre de Claudia Fernández (Foto: Instagram @cfernandezok)

El segundo nombre que dio fue el de Claudia Fernández, otra de sus amigas. “Esta cosa de cuando salen al escenario, de cómo se paran, cómo caminan, cómo hablan”, remarcó. Ambas conductoras coincidieron en que hay “muy poca gente que camina bien en el escenario”. “La Guercio bajaba la escalera que no sabés lo que era”, recordó De la V y aclaró que todo entre ellas fue profesional y meramente platónico.