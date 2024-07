La inesperada decisión que tomó Nicolás Cabré tras una pregunta de su hija Rufina: “Entendí lo que significaba”

Escuchar

El 25 de julio de 2022, Nicolás Cabré sorprendió a todos al abrir su cuenta de Instagram, aunque lo cierto es que siempre fue muy reservado y cauteloso respecto a la exposición de su vida privada. Incluso, en los primeros años evitó hacer públicas imágenes de Rufina, la hija de 10 años que tuvo con María Eugenia ‘la China’ Suárez. No obstante, a medida que la niña creció, él se vio en una disyuntiva respecto al uso de las redes sociales. En una reciente entrevista contó la rotunda decisión que tomó sobre esto.

El 18 de julio de 2013, Suárez y Cabré le dieron la bienvenida a su hija Rufina. Si bien la pareja se separó poco tiempo después, con los años supieron construir un vínculo amoroso y afectivo, con la niña como prioridad. Hoy tienen una gran relación y no dudan en demostrarlo con mensajes y posteos en redes sociales. Pero, lo cierto es que para el actor no fue tan sencillo exponer a Rufi frente al mundo.

El 18 de julio de 2013, Nico Cabré y la China Suárez se convirtieron en padre de Rufina (Foto: Instagram @nicolascabre80)

El viernes Cabré estuvo en Soñé que volaba (Olga) y entre otras cosas habló del tema de la exposición. Comentó que es “malísimo” con las redes y que le insistieron mucho para que se abriera un perfil en Instagram. En este sentido, también se refirió a cómo tomó la decisión de publicar fotos de su hija, algo que nunca antes había hecho.

“Lo que pienso y lo que creo, lo sigo pensando y lo sigo creyendo. Vos le estás abriendo la puerta a no sabes quién, pero es así, también me tengo que adaptar. Creo que hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo con las redes, pero también entendí que para Rufi significaba otra cosa. Entendí que yo tenía que adaptarme a determinado tipo de cosas y ella estaba esperando que subamos una foto”, explicó el actor.

Además, recordó la charla que tuvo con Rufina y que cambió mucho su postura ante las redes sociales. “Una vez me preguntó ‘¿alguna vez vamos a subir una foto juntos?’. Entonces yo subí una foto -que fue más fuerte que yo- en la que ella estaba de espaldas”, rememoró. “Después entendí lo que significaba también para ella”, aseveró.

En los últimos años, el actor publicó en su cuenta de Instagram varias fotos y mensajes para su hija (Foto: Instagram @nicolascabre80)

“Es como su portarretrato. Ella nació con eso”, acotó desde su lugar Sofi Morandi, a lo que el invitado reflexionó que esto era algo a lo que él tiene que acostumbrarse. “Ella nació con eso y seguramente su camino va a ir para ahí”, comentó.

El actor remarcó que si bien en un momento él no subía fotos de su hija, Eugenia sí lo hacía y era una cuestión que charlaban mucho entre ellos: “Habíamos pactado; hablábamos y decíamos ‘bueno, tratemos de cuidarla, no descontrolarlo por ahí’ pero entiendo que los tiempos son otros”.

Nicolás Cabré junto a Rufina y la China Suárez Instagram: sangrejaponesa

“Si bien no soy la persona que más muestre, también entiendo que eso en definitiva también puede cubrir o representar otras cosas para otras personas. No lo hago tanto para él afuera. Veo como disfruta Rufina las cosas cuando se las mostramos o cuando lee lo que le puedo llegar a poner”, sentenció.

LA NACION