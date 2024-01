escuchar

La pareja de Nito Artaza y Cecilia Milone fue una de las más prestigiosas y relevantes de la farándula argentina. Desde que se conocieron, en 1999, ambos mantuvieron una relación extramatrimonial que se consagró en 2017 con una boda de lujo. Sin embargo, el amor se terminó y a pesar de los más de 20 años juntos, el capocómico reveló qué razones los llevaron a poner un “basta”.

En medio de la obra que lleva a cabo en Punta del Este con Miguel Ángel Cherutti, Lo mejor de Nito y Cherutti, se desató el infierno mediático para el protagonista, ya que fue en ese contexto que puso fin a su matrimonio. Si bien se especuló con que pudo existir una tercera en discordia, Belén Di Giorgio, más tarde se desmintió aquella versión y en diálogo con Intrusos (América TV), este jueves dio a conocer los motivos certeros del fin del amor.

“Ayer escuchaba que soy una veleta, que soy esto otro y mis hijos se preocupan un poco. Ellos me decían ‘defendete un poco, porque sos una muy buena persona, un muy buen padre’. Pero bueno, a veces se inventa y a veces los productores para promocionar tiran leña al fuego”, explicó Artaza acerca de por qué decidió hablar ante las cámaras.

“Lo que yo quiero aclarar es lo de siempre. En esta discusión que hemos tenido con mi esposa, nunca se habló de infidelidad. Nunca estuvimos en esa agenda. Hablamos casi diariamente con ella. Está trabajando en Porteña, con Master Tango”, soltó el actor y rápidamente el cronista consultó: “¿Pudo ser el desgaste de la pareja? “.

Cecilia Milone y Nito Artaza pusieron un punto final a su relación este 2024 Instagram

“Pudieron ser muchas cosas. Lo hablaremos juntos con Cecilia. No quiero volver a ser reiterativo. Yo respeto que ella no quiere hablar del tema y también soy respetuoso de eso. Uno lo toma de esta manera en televisión, pero cuando son cuestiones así, uno lo toma como algo doloroso. Todavía estoy con el ala medio rota. Yo pongo la mejor sonrisa y me dejan como un tipo infiel. No, yo no”, reveló Nito.

Asimismo, se excusó: “Valoro mucho el amor. Y sí, tengo muchísimas amigas mujeres”. En cuanto a Cecilia, insistió: “La vi decidida a no hablar del tema”. “¿Ha sido bueno este tiempo que has estado en Uruguay y ella en Argentina, para que la relación esté en otro plano?”, le consultó el movilero, a lo que el artista concluyó: “No sé, de eso no voy a hablar porque no sé exactamente qué piensa ella (...) Pero sí, para mí ha sido muy positivo, del punto de vista del trabajo y también me relajé mucho”.

Luego de la entrevista con el móvil, desde el estudio, Marcela Tauro dio detalles de lo que mencionó Artaza fuera del aire, en off the record al cronista: “Lo que dijo es que ella lo dejó a él. No por una infidelidad (...) Una mujer te deja generalmente porque tiene otro hombre o porque se le terminó el amor”. En tanto, la periodista afirmó que Milone no quiso decir por qué lo dejó.

Hacia el cierre, Tauro especificó que la actriz estaría “muy mal”, “muy dolida” con esta situación, a diferencia de cómo se muestra Artaza en público. “Y yo diría que otra razón sería la infidelidad”, concluyó su análisis.