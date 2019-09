Alberto Ajaka habló sobre su trabajo en la serie Apache y no pudo evitar un comentario sobre el incómodo momento que vivió en la mesa de Mirtha Legrand Fuente: Archivo

Alberto Ajaka interpreta a Segundo, el papá adoptivo de Carlitos Tevez en la ficción de Netflix, Apache. Invitado a Hay que ver, el actor arrancó la entrevista sonriendo cuando José María Listorti le hizo referencia a la incomodidad que vivió cuando estuvo invitado en el programa de Mirtha Legrand, hace dos semanas; quedó claro así que Ajaka, tímido y de pocas palabras cuando se trata de exponer su vida privada, no la pasó del todo bien sentado en la mesa de la diva.

Sin embargo, se soltó cuando se metió de lleno en su labor en Apache, la serie. "Me llamó el director [Adrián Caetano], imagino que por el parecido físico, soy morocho, tengo el pelo oscuro y puedo componerlo. Tuve una charla con el papá de Tevez. Nos juntamos en su casa, donde tiene una habitación llena de posters y fotos de Boca. Es parco, y para romper el hielo le pregunté si era hincha de Boca. Me miró seco y me dijo: 'más vale'. Empece a reírme y le dije que era del Rojo. 'Y bueno, acá somos todos de Boca', me respondió. Fue muy gracioso ese momento".

Ajaka también contó que se inspiró mucho en una foto que vio, en la que Tévez tiene a upa a su papá adoptivo. "Es muy simplificadora. Me encantó. Volví a ver a Segundo en la premier de la serie y me saludó tímidamente, pero cariñoso. En cambio, cuando me vio Carlitos Tevez me dijo: 'la rompiste toda, monstruo'. Como soy muy futbolero, que un tipo como él me diga eso, me hizo sentir un poco en la cancha", señaló con orgullo.

Durante cuatro meses y medio, el equipo filmó la serie en Fuerte Apache y allí Ajaka pudo sentir y vivir ese barrio desde un lugar muy personal. "A la gente le encantó. Lo quieren mucho a Carlos, y hay un mural enorme de él. Es un lugar de mucha pertenencia y en este país, lograr eso es muy difícil. Es como la vencindad del Chavo del 8, pero picante", bromeó.