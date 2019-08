El actor de Apache visitó por primera vez el programa de la conductora Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2019 • 14:06

En su vuelta a la televisión tras el fallecimiento de su querido hermano, José Martínez Suárez, Mirtha Legrand aseguró que realizar sus clásicas mesas la ayudan a lidiar con el duelo. Si bien en La noche de Mirtha no pudo evitar quebrarse al recordar a "Josecito", en Almorzando se la notó más entera y dialogó con fluidez con sus invitados.

Entre sus comensales se encontraba el actor y dramaturgo Alberto Ajaka, quien está promocionando la bioserie de Netflix, Apache, sobre la vida de Carlos Tevez, en la que interpreta a Segundo, el padre adoptivo y tío biológico del jugador.

Luego de explayarse sobre cómo fue su experiencia filmando durante cuatro meses en Fuerte Apache, y sobre sus encuentros con Carlitos y su padre, Ajaka recibió la clásica pregunta desconcertante de "La Chiqui", quien remarcó que el actor ganador del Martín Fierro por Guapas nunca había pasado por su longevo ciclo.

"¿Por qué no querías venir a mi programa?", le consultó sin anestesia Legrand, a lo que Ajaka respondió con total sinceridad. "No me siento cómodo en la televisión, donde se establece tanta opinión, estamos en una crisis de credibilidad y yo trabajo de otra cosa, mis opiniones no significan nada para nadie, solamente para mí, pero no dicen qué clase de persona soy, si soy buen ciudadano, buen padre, y a esas opiniones las manifiesto a través de la actuación", explicó.

"Me cuesta entrar en eso, soy tímido y me enrosco demasiado en el pensamiento y la televisión es más rápida", añadió, pero aclaró que se sentía "muy cómodo" en la mesa, y que estaba "agradecido" por haber sido invitado previamente en reiteradas oportunidades.