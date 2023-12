escuchar

De cara al cierre de año, Luisa Albinoni tomó una contundente decisión al respecto de su carrera, ya que anunció que optó por presentar la renuncia a Desayuno Americano, el programa de Pamela David en América TV, y dejó en claro que el motivo tiene que ver con lo económico. Al respecto de esto, la conductora lanzó una frase de Javier Milei para referirse al tema que no pasó desapercibida.

La reconocida comediante argentina se encontraba en el programa desde sus comienzos, realizando la labor de panelistas y también tenía una sección ocasional en donde realizaba algunas recetas fáciles y demostraba sus habilidades en la cocina, pero en esta oportunidad decidió no renovar el contrato. Todo se dio a conocer cuando un usuario en X (antes Twitter), le preguntó si era cierto que renunciaría, ya que los rumores en las últimas horas estaban muy latentes, a lo que ella respondió: “Así es. Se cumplió un ciclo y tomé la decisión de no seguir el año que viene”.

"No hay plata": Pamela David utilizó la frase de Javier Milei para explicar la salida de Albinoni de Desayuno Americano

Luego, en Socios del Espectáculo (El Trece), le preguntaron a la conductora, Pamela David, sobre la salida de su compañera y con su respuesta hizo estallar la polémica. “Me lo contó la producción, seguro mañana le preguntemos al aire, no terminó arreglando, no hay plata”, sostuvo la presentadora, haciendo alusión a lo dicho por el presidente Javier Milei en su discurso de asunción, aclarando que se vienen meses complejos a nivel económico en el país.

Al respecto del tema, en el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich recordaron que la relación entre Luisa con la producción del programa fue turbulenta desde los comienzos, ya que en un primer momento la comediante aseguraba que no le daban el espacio que deseaba en la sección de cocina, en donde ella quería lucirse.

Por otro lado, Luisa también fue consultada al respecto, y dio todos los detalles sobre su salida del programa. “Ya resolví irme, y bueno, fue muy lindo, la pasé muy bien, una experiencia increíble para mí, pasar por la cocina, sentarme en la mesa, estar con mis compañeros, aprendí mucho con ellos, por algo”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Si por algo lo siento es por el equipo lindo que tenemos, costó al principio, porque uno cuando viene del arte es difícil incorporarse con gente que ya es del medio”.

Sobre los motivos por los cuales decidió dar el paso al costado, reveló: “Después de 50 años decido quedarme un poco quieta”. De todas formas, aseguró que su salida también tuvo que ver con que no logró concretar un acuerdo económico. “Si tenemos que hacer cuentas, si empiezo, nos desmayamos todos”, sostuvo.

“Igual, ya estábamos bajos con los sueldos, yo había pedido otra cosa, yo sé que está duro, no hay plata, si no hay plata me quedó en casa”, aseveró, evidenciando su punto de vista.

Pese a que no dio a conocer cuál sería su próximo proyecto, dejó en claro que su objetivo sería volver a hacer humor. A su vez, en la actualidad da clases de teatro para adultos mayores y comparte su labor mediante las redes sociales.