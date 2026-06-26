La TV se viste de celeste y blanco por la selección argentina: cambios de horario y programas especiales

La Selección nacional se aseguró el primer puesto en el grupo J, tras conseguir el puntaje ideal en los primeros dos partidos con cinco goles de Lionel Messi. La gran incógnita es si el capitán jugará el próximo partido contra Jordania y cómo formará el equipo argentino. Pero más allá del fútbol, hay una buena noticia por estos días para toda la televisión: el rating subió exponencialmente gracias a los encuentros mundialistas.

El primer gol de Messi en el Mundial 2026

Desde ya los partidos de la albiceleste marcaron un récord dentro de la pantalla chica: la contundente victoria de 3-0 sobre Argelia, gracias a un espectacular hat-trick de Messi, obtuvo un promedio de 38,1 puntos de rating. Solo en Telefe cosechó 34,8 puntos y fue lo más visto del día. En el canal estatal, el partido marcó 3,3 puntos y quedó segundo en su franja. A esto hay que sumarle los números de TyC Sports en el cable. Fue la medición más alta de la televisión abierta desde la final del Mundial de Qatar 2022, que pasó la TV Pública. Gracias a esta transmisión, Telefe lideró en las tres franjas con una programación especial y ganó el día con una marca de 14 puntos. En el prime time, sacó una diferencia de 24,2 puntos sobre eltrece.

Algo parecido pasó con el encuentro frente a Austria: Lionel Messi sentenció el partido y volvió a hacer historia. Logró el 2-0 y con esos dos tantos, el rosarino llegó a 18 goles y estiró su récord como máximo goleador de la historia de los mundiales. La transmisión en Telefe marcó 35 puntos de rating, siendo lo más visto en televisión abierta desde la final de la Copa del Mundo de Qatar el 18 de diciembre de 2022, donde la selección se consagró campeona del mundo. El canal que comanda Federico Levrino logró así un promedio diario de 16,7 puntos y su pico histórico más alto desde 2012. Si se le suman los 12,3 puntos que cosechó TyC Sports y 4,6 de la Televisión Pública, el evento deportivo logró un promedio final de 52 puntos y fue seguido por más de cuatro millones quinientos mil individuos.

La Selección Argentina festeja el segundo gol de Leo Messi Jessica Tobias - FR172197 AP

El fútbol, como pocas cosas, mide y el Mundial logró revivir a la pantalla chica en un momento de crisis de audiencia. A las buenas cifras de la televisión abierta hay que sumarle los números de Flow: el último partido de Argentina fue visto por más de un millón setecientos mil usuarios. En cuanto a DGO, triplicó su consumo desde que empezó la competencia. El 70% del visionado está dado por partidos, coberturas y análisis de la Copa del Mundo. Al ser el único que transmite los 104 encuentros mundialistas, DSports es el canal más elegido, cosechando el 50% del share de pantalla desde el comienzo de este evento masivo.

¿Qué pasará este sábado?

Este sábado a las 23, la selección nacional se enfrenta a Jordania y la televisión abierta se viste de celeste y blanco. Dos canales transmitirán el partido en televisión abierta. Telefe prepara una previa extensa desde las 18 con Marley junto a Ian Lucas con Por el mundo Mundial desde Dallas. A las 19.15 arranca Palpitando la previa, a las 21 la previa del partido con Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, Sofi Martínez junto a todo el equipo deportivo que le dará pie a Argentina versus Jordania a las 23. Por su parte, la Televisión Pública pondrá en el aire desde las 20, Zona Mixta con Jonás Gutiérrez y Alejandra Martínez, junto a Gabriela Previtera, Germán Berghmans y la participación de Germán Ostertag y Priscila Cripovacich.

Mirtha Legrand recibirá este sábado a Graciela Pal, Fernando Burlando, Carlos Ruckauf y Andrés Malamud (Foto: Redes Sociales)

En tanto, eltrece modificará también su programación, pero para reducir el impacto del Mundial: La noche de Mirtha Legrand se emitirá a las 20 para evitar competir de lleno con los momentos previos del partido de la Argentina. Mirtha Legrand recibirá en su mesaza a Graciela Pal, Fernando Burlando, Carlos Ruckauf y Andrés Malamud. A las 21.45, se proyectará el film El buen mentiroso con Helen Mirren e Ian McKellen y a las 23.30, llegará Resto del mundo con Federico Bal.

América tendrá durante toda la tarde contactos desde los Estados Unidos con Martín Salwe para el ciclo Pasión de sábado. Y luego seguirá con su programación habitual; a las 20, Luis Ventura estará al frente del ciclo Secretos verdaderos, en el cual harán foco en la vida del Potro Rodrigo. A las 22, Teté Coustarot presentará el film Yo nena, yo princesa. Esta película, basada en una historia real, relata la lucha de una madre por acompañar y defender la identidad de género de su hija, convirtiéndose en un relato de amor, respeto y aceptación que abrió importantes debates en la sociedad argentina. Mientras que elnueve continuará con su programación habitual.

Trailer de la película Yo nena, yo princesa

En el cable

Para no perderse ningún detalle, TyC Sports hará una programación especial que irá en vivo desde el estadio de Dallas a partir de las 7 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del domingo con toda la previa, la transmisión del partido y el post, con distintos segmentos de información, análisis y actualidad conducidos por las figuras del canal entre ellos Gonzalo Bonadeo, Ariel Senosiain, Ariel Rodríguez, Gastón Recondo, Hugo Balassone, Hernán Feler, Pablo Lamédica, Lucas Beltramo y Joaquín Bruno, el periodista al que se lo fotografió festejando con Messi. Además, móviles junto a la selección con Gastón Edul, Mariano Antico y Agustín Fantasía y el color y la pasión de los hinchas en la ciudad y el estadio con Matías Pelliccioni. A las 22, tomará la posta el equipo de transmisión con Hernán Feler en los relatos, los comentarios de Ariel Senosiain y Gustavo Lombardi, y Gastón Edul en campo de juego y zona mixta. El postpartido lo harán Ariel Rodríguez, Hugo Balassone y Lucas Beltramo con el análisis, las repercusiones y las voces de los protagonistas.

En cuanto a DGO Stream, además de los programas que salen desde Miami, Mundo Mundial y QV4 Mundial, tiene coberturas especiales de todos los partidos de la Argentina, desde cada una de las sedes, con las principales figuras del equipo: Carolina “Pampita” Ardohain, Zaira Nara, Andy Kusnetzoff y “El Pollo” Álvarez. La súper previa se podrá ver en vivo desde Dallas, de 20 a 22, y contará con la participación especial de Sergio Goycochea, emblema del fútbol nacional y de la historia de los mundiales, y la periodista Sol Rivas, junto a los hinchas argentinos y todas las personas que se acerquen a alentar. A las 22, habrá un pase con DSports con Enrique Macaya Márquez, Goycochea, Martín Palermo, Gustavo Kuffner, Marcelo Benedetto y el staff de periodistas de la señal.

Luego de este partido, el equipo de Lionel Scaloni tendrá su próximo desafío el viernes desde Miami y seguramente explotará el rating de una televisión abierta que necesitaba de este “veranito”, en materia de números, que le permite respirar un poco para seguir adelante.