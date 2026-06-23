Habló el periodista que festejó un gol con Messi y se volvió viral: “Lo grité como un hincha más”

La selección argentina ganó este martes su segundo partido en el Mundial 2026. Lo hizo ante Austria y gracias a dos goles de Lionel Messi. El segundo llegó cuando el tiempo reglamentario ya estaba cumplido y tras el tanto el astro argentino festejó con un periodista que se encontraba al borde del campo de juego y, de esa manera, se convirtió en un protagonista inesperado de la jornada.

Messi, en pleno festejo, se acercó a uno de los carteles publicitarios para celebrar el tanto con Joaquín Bruno, periodista de TyC Sports, quien más tarde, en diálogo con LA NACION, contó cómo vivió el momento: “Estoy medio ido porque no lo puedo creer, es uno de los mejores días de mi vida periodística”.

Tras la escena, las redes sociales del cronista se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones de colegas del sector, quienes resaltaron la singularidad del momento captado por las cámaras durante el partido.

La palabra de Joaquín Bruno, el periodista que festejó el segundo gol con Messi; por Leandro Contento

“Cuando Leo levantaba la cabeza, hay una secuencia en la que me empieza a ver. Yo lo estaba mirando a él festejando, obviamente. Se viene para mi lado y me choca las palmas. Increíble”, recordó el periodista ante la pregunta de Leandro Contento, uno de los enviados especiales de LA NACION en Dallas.

Bruno contó que recién después del partido logró comprender la magnitud de lo sucedido. “La imagen creo que me hace caer un poco de lo fuerte que fue ese momento”, señaló. El periodista también contó que se encontraba ocupando su posición habitual a un costado del campo de juego cuando llegó el tanto que sentenció el encuentro.

El momento en el que Messi empezó a festejar su segundo gol y cruzó miradas con el periodista (Foto: Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images) Maja Hitij - FIFA - FIFA

“Cuando llegó el segundo gol, sobre la hora y en un partido difícil, se me fue el periodismo a cualquier lado y lo grité como un hincha más”, explicó.

Las imágenes del festejo se viralizaron rápidamente y se convirtieron en una de las más comentadas de la jornada. El saludo con Messi fue compartido por miles de usuarios en redes sociales y generó reacciones de colegas y espectadores, que destacaron la espontaneidad de la escena.

Joaquín Bruno compartió las imágenes del momento en su cuenta personal Captura Instagram (@joaquinbru)

Con la victoria por 2-0 conseguida por el seleccionado argentino en el Dallas Stadium, el equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó los seis puntos en el Grupo J y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, con una fecha de anticipación.

Messi fue la gran figura de la tarde. Después de errar un penal en los primeros minutos del encuentro, abrió el marcador antes del entretiempo y estiró la diferencia en tiempo agregado. Además, con esta actuación, el capitán argentino se convirtió en el primer futbolista en alcanzar los 18 goles en Copas del Mundo.

Austria logró complicar por momentos a la selección y obligó a intervenir a Emiliano Martínez en algunas de las situaciones más exigentes del partido. Sin embargo, Argentina logró resistir los intentos austríacos y sentenciar el resultado.