La Voz Argentina: Magdalena, la participante de 20 años que emocionó al jurado cuando quedó eliminada

A poco más de una semana de comenzadas las batallas en La Voz Argentina se ha visto de todo. Desde el compañerismo hasta la rivalidad más extrema, desde la armonía hasta la individualidad. Y es lo correcto si se piensa que por más buena onda que haya, en este tipo de contiendas uno triunfa mientras el otro se queda afuera.

Sin embargo, entre tantas muestras de competencia, hubo un momento en el programa del miércoles que se transformó en un oasis para lo ya visto. Johana Vera y Magdalena Cullen acababan de terminar de cantar “Zamba de amor en vuelo” de Tamara Castro, y en sus cruces de miradas se vio orgullo mutuo. Cada una estaba feliz por ella misma, pero también por su compañera.

A su turno cada jurado dio su opinión, destacando la emoción que les había provocado la interpretación, sin poder decantarse por alguna de las dos. “Es imposible, lo hicieron espectacular”, resumieron Mau y Ricky.

Y llegó el momento en que La Sole, tuvo que elegir a una o a otra: “Las siento buena gente a las dos, y para mí es re importante. El hecho de que las dos amen nuestra música, siento que al quedarme con una sola me pierdo de alguien que defiende nuestras raíces. Me siento muy orgullosa de que estén en mi equipo, pero tengo que tomar una decisión. Lo que voy a decir me va a dar mucho dolor. Me voy a quedar con Johana Vera”.

Y se escuchó un grito de alegría, pero no de Johana, sino de su compañera Magdalena. La reacción emocionó a Lali Espósito que pidió la palabra con la voz quebrada: “Esto es una competencia, un show, y detrás hay sueños, hay deseos. Ella los tiene, pero su don de gente y su compañerismo pueden más. Eso hay que aplaudirlo porque hay que ser así, estar conectados con eso”.

“Estoy feliz por Johani. Me encantaría seguir porque yo me quiero dedicar al folklore y estuve aprendiendo un montón, pero estuvo bueno lo que duró. La pasé muy bien, gracias”. Un puñado de palabras alcanzaron para que tanto Mau y Ricky como Ricardo Montaner apretaran el botón que le dio a la adolescente la oportunidad de continuar. “La verdad -le dijeron los hermanos- es que cantas increíble, tocas increíble y eres una ‘artistaza’, pero lo que más te hace una ‘artistaza’ es tu corazón, y queremos tener ese corazón en nuestro equipo. Más allá de tu talento enorme, para nosotros va a ser un privilegio aprender de ese corazón, que es todavía más grande”. Las palabras alcanzaron para que se quede con los Montaner y sume grandes chances de llegar a la final.

