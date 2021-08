La Voz Argentina: talento, emoción y lágrimas en los octavos de final del team Soledad

Este miércoles, los seis integrantes del equipo de Soledad fueron los protagonistas de una nueva noche de octavos de final, en la que dos participantes por equipo quedan fuera de La Voz Argentina.

A Emanuel Rivero Famá, que fue pasando cada una de las alternativas del certamen cantando tango, esta vez le tocó en suerte una balada: “Te quiero”, de José Luis Perales. “Yo estoy contento, por tener la posibilidad de mostrar otra faceta. Me lo propusieron y dije ‘¿Por qué no?’?, contó en el ensayo.

Luego de ver el show del santafecino, los coaches comenzaron una improvisada ronda de devoluciones. “Lo vimos espectacular. Emanuel siempre hace un show hermosísimo y su voz es preciosa. Siempre lo haces tan bien que no espero menos, eso hace que te ponga un estándar muy alto. Me gustó saber que puedes cantar otra cosa. Y lo que más disfruté fue el final”, expresó Mau.

“Noté ciertas cositas de afinación en los versos. No fueron cosas graves, pero me distraje comparando al Emanuel que veníamos viendo con el de esta noche. El final me hizo olvidar de esas cosas”, agregó Lali. “Por supuesto que cantas muy bonito. Es un riesgo sacarlo del género que viene defendiendo desde que comenzó el programa. Eso te sacó de tu onda original. No tienes competencia en eso”, cerró Ricardo Montaner.

El segundo participante de la noche fue Patricio Mai “Veo el talento que tienen todos mis compañeros, y para mí es impensado estar acá”, explicó en los ensayos. En esta instancia, el participante cantó uno de los temas que había elegido al anotarse en el concurso: “Grace Kelly”, de Mika.

Tras escucharlo, Luli indicó: “Es un genio. Soy fan suya y cuando empezó me asusté, no por su capacidad, sino porque es un tema que lo puede cantar Mika nada más. Y lo hizo suyo. No pifió una. Increíble”.

“El falsete que maneja es prácticamente perfecto”, sumó Montaner, y reveló que su esposa, Marlene, le advirtió que tuviera cuidado con el participante del team Soledad. La coach del muchacho, a su vez, indicó: “Patricio fue perfecto en el ensayo como acá. Tiene un manejo de la voz envidiable. Y me gustó que haya hecho su propia versión. No escuché a Mika. Es impecable”.

Luego, llegó el turno de Luna Suárez. “Esta canción la amo profundamente. Me parte el alma, por muchas cosas. Me llega al corazón y es hermoso cantarla en el programa”, contó la en los ensayos. Y agregó:”Y además, me encanta poder tocar también el piano, que es el primer instrumento que aprendí junto a mi familia”.

Tras escucharla cantar “Anyone”, de Demi Lovato, Montaner indicó: “Luna es un todo. Y eso debemos buscar en los nuevos artistas. Nos dejaste con la boca abierta”. “Tu talento tocando el piano es una locura”, coincidieron Mau y Ricky. Y Lali agregó. “Nos hipnotizaste. Descubrimos una artista inmensa”.

“Es la única mujer que hay en mi equipo, pero... ¡Qué mujer! Me siento muy conectada con ella. Siento que disfruta mucho de lo que haca y tiene claro dónde ir. Lo que hizo hoy es importantísimo, porque a partir de ahora el voto es del público, y estuvo bueno que pudieran ver en esta instancia lo que ella es capaz de hacer. Es de otro planeta”, cerró Pastorutti.

El antepenúltimo participante en salir a escena fue Santiago Costas, que en esta oportunidad brindó una versión de “Cómo te voy a olvidar, de Los ángeles azules. “No quería irme sin cantar una cumbia”, reveló en el ensayo.

“Cantaste muy bonito y me sorprendió, porque venías cantando otro tipo de canciones. Y te vi moviéndote muy bien en el escenario”, expresó Ricky, tras escucharlo. “Él tiene unos bajos preciosos. Tiene algo diferente. Fue muy lindo esto que apareció esta noche”, agregó Soledad.

Luego, salió a escena Francisco Benítez, uno de los preferidos del público en las redes sociales. Al joven cordobés le tocó un clásico de Luis Miguel, compuesto por Juan Luis Guerra: “Hasta que me olvides”.

“Es sabido que somos fans de lo que él hace. Me gustó mucho verlo en este papel, romántico. Siempre nos emociona y hoy mostró otra cosa. Tiene una capacidad y un talento enormes”, expresó Ricky

“Como siempre, eres de otro mundo. Normalmente cuando te vemos cantar, te sale fácil, y hoy me gustó que mostraste sentimiento, garra”, agregó Mau. “A mí me preocupa Francisco, porque en los ensayos no me muestra todo y me voy con la sensación de que lo puede hacer mejor... Con esta canción me preocupaba que pudiera salirse de la versión original. Quizá no nos fuimos mucho de ahí, pero me encantó escucharla en su voz. Es talento total”, finalizó Soledad.

“Zona de promesas”, de Gustavo Cerati fue la canción elegida por Alex Freidig, el último participante de la noche. En los ensayos, su versión emocionó hasta las lágrimas a Pastorutti. “Bellísimo. Me llegás por todos lados. Tenés una manera de interpretar maravillosa y esta canción te queda perfecta”, expresó.

Tras su presentación, otra vez con lágrimas en los ojos, la coach indicó: “No puedo evitarlo, tiene algo muy especial. Además la canción, obviamente”. Y Montaner sumó: “Veo mucha solemnidad esta noche. Nos pusiste en una atmósfera que pocas veces se consigue. Eres uno de los artistas de esta temporada”.

Ya repuesta, Soledad agregó: “Le agradezco a Alex que siempre nos da su mejor versión. Tiene la capacidad de emocionarnos. Es como una especie de mago, con su voz toca todo y lo transforma en algo bello”, cerró la coach.

Llegó entonces el momento de saber quiénes eran los cuatro participantes que pasarían a la siguiente instancia de los cuartos de final. Soledad eligió en primer lugar a Alex, y luego a Luna, Francisco y Patricio.

