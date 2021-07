La Voz: la emoción de Ricardo Montaner al hablar sobre la dura situación que atraviesa Venezuela

Tiene veinte años, nació en Venezuela y vive en nuestro país desde hace tres. No queda claro cuáles son los límites del reglamento para que la joven pueda concursar en un programa que busca La Voz Argentina, pero todo si Jassiel Colmenares tuvo su oportunidad será porque no hay condición legal que se lo impida.

Su personalísima interpretación de “Mi gente” de J Balvin consiguió que el clan Montaner completo se diera vuelta. Mau y Ricky, celebraron cuando terminó y se entusiasmaron todavía más cuando se enteraron que la artista era compatriota.

No hubo tanto espacio para hablar de técnica, como para resaltar el origen de Jassiel: “Doy gracias a Dios por la Argentina, porque cada vez que he llegado a este país me han recibido como si fuese argentino. Aunque solo nos escuchaban nuestro padre y nuestra madre, la Argentina siempre nos dio muchísimo amor, así que te felicito porque estás aquí”, coincidieron los hermanos.

El patriarca de los Montaner fue más allá y se refirió a la situación del país que lo cobijó desde los siete años: “Cuando me tocó hacer la temporada pasada me encontré con paisanos maravillosos. Llenaron mi corazón y de alegría el programa. Si bien es un pueblo que está muy sufrido y necesita aire limpio y sentirse en libertad nuevamente, han salido muchos grandes exponentes”.

Enseguida, el jurado describió la relación que une a ambos países: “Muchos venezolanos que han tocado la puerta de Argentina y les han abierto los brazos. Me los encuentro en todas partes, trabajando en restaurantes, en los cines, repartiendo comida, y me emociona mucho que estés buscando el sueño que los que quedaron allá han perdido”.

LA NACION