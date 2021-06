La Voz: la historia de un joven, y un talento que conmovió a la Sole

Una de las grandes sorpresas de la noche en La Voz, fue la presentación de Francisco Benítez. El joven de 22 años, oriundo de Córdoba, interpretó “Todo cambia”, y emocionó hasta las lágrimas a los cinco especialistas.

Al momento de presentarse, Francisco contó: “Soy un chico que tiene problemas de tartamudez. Yo esto lo tengo desde los seis años, he sufrido mucho al no poder animarme a hablar, no quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie. Hasta que un día como cosa del destino, conocí a mi novia, y ella fue la que me impulsó a que no me quede atrás. Cantar me hace olvidar de todo”.

Luego de interpretar “Toco cambia”, el participante se presentó, y Ricardo Montaner observó: “Acabo de notar que hay cierta dificultad al nivel del habla, ¿quieres contarnos algo de eso?”. En ese momento, Francisco dijo: “Yo sufro de tartamudez, me costó un poco seguir, y lo que me salvó fue esto. Lo que no puedo decir, lo canto para que le llegue a la gente”.

Muy conmovido, Mau Montaner fue el primero en tomar la palabra: “Hay mucha gente en el mundo que canta muy hermoso. Pero hay gente específica que Dios escoge, para tocar la vida de la gente, y a ti se te nota eso”.

Por su parte, emocionada hasta las lágrimas, la Sole concluyó: “Creo que nunca sentimos tanta necesidad de tener a alguien como vos en nuestros equipos. Estoy con un nudo en la garganta. Elegiste una canción muy especial para nuestro país y Latinoamérica. La mejor versión de esta canción es la de Mercedes Sosa, y la tuya no está tan lejos. Pero lo que me emociona de vos es que te transformás. Vas a llegar muy lejos, tenés una voz privilegiada, que hiere el corazón, pero de la manera más linda”.

LA NACION