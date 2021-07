La Voz: Lali Espósito sorprendió a sus compañeros al hablar de su casamiento

El disparador de un tema que revolucionó al jurado de La Voz Argentina fueron las estrofas de “Vuélveme a querer”, el hit de Cristian Castro en la voz del tucumano Hernán Lemos. El chico había elegido ese tema como podría haberlo hecho con cualquier otro, pero su elección fue clave para tocar una cuerda distinta en Lali Espósito.

Mientras Hernán lo daba todo sobre el escenario, la histriónica cantante se quedó seria, reconcentrada, al punto que casi no llegó a darse vuelta. En cuanto tuvo la oportunidad explicó por qué: “Elegiste uno de mis temas favoritos. Es una de las canciones que más me conectan con el amor y con el romanticismo, de verdad. Si a mí alguien me canta esta canción… no voy a decir ‘me caso’, porque no me casaría”.

De este modo, Lali abrió una puerta que fue tomada rápidamente por los Montaner, con Ricardo a la cabeza, en busca de explicaciones. Empujada a seguir hablando del tema, Lali se enredó en sus palabras: “No me veo ahí, no digo que no vaya a suceder. En mi caso nunca fue un universo que me despierte algo especial. Sí lo disfruto en otros, me encanta ver esa unión. Se casó mi hermana y me emocioné y lloré”.

Con Mau y Ricky sumándose al equipo de los pro casamiento, Espósito no tuvo más remedio que reconsiderar las cosas, como para darles un cierre: “No sé si me veo hoy, de pronto te invito en diciembre a mi casamiento. Toda la parte que es fiesta me divierte, pero el casamiento es un quilombo. No soy ‘Wedding Person’”.

Mientras la competencia se había convertido en un grupo de autoayuda, el pobre Hernán de Tucumán seguía esperando que le dijeran qué tal había cantado. Por lo menos, un par lo habían elegido.

LA NACION