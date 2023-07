Jey Mammon: antes de su aparición en los Martín Fierro, la denuncia, su defensa y todo lo que hay que saber

escuchar

Pasaron más de tres meses desde que Lucas Benvenuto hizo pública la denuncia por abuso sexual que había impulsado en la Justicia en 2020 contra Juan Martín Rago -conocido artísticamente como Jey Mammon- y esta semana el conductor reapareció en la TV. El músico y humorista tuvo un mano a mano en Intrusos (América), donde habló de las acusaciones en su contra, desmintió las declaraciones de Benvenuto y confirmó su presencia en la ceremonia de los Martín Fierro que se celebrará este domingo: “El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder”, disparó.

Uno de los grandes interrogantes de la semana fue la polémica asistencia de Mammon a los premios más importantes de la televisión argentina. La denuncia de Benvenuto le valió a Jey la salida de la pantalla de La peña de Morfi (Telefe) y tras la nominación del programa en la categoría de mejor programa de música, se dispararon un sinfín de versiones y especulaciones en torno al conductor. “Sabés qué? Voy a sentarme en la mesa de La peña de Morfi porque no hay nada más merecedor que esa nominación. Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo, te juro. Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando”, sentenció Jey.

Jey Mammón volvió a la televisión de la mano de Intrusos (América) y desmintió las declaraciones de Lucas Benvenuto, quien lo denunció por abuso sexual Gerardo Viercovich

La denuncia de Benvenuto fue un golpe duro para el programa musical de los domingos, que Mammon comenzó a conducir luego del fallecimiento de su creador Gerardo Rozín. Cuando le preguntaron si estaba enojado con Telefe por cómo actuó el canal ante la denuncia y el escándalo mediático posterior, se mostró algo molesto. “Por supuesto que no voy a decirte que celebro estar fuera de pantalla”, esgrimió, y explicó que creía merecer la nominación a mejor conductor. “Cuando llegué a Telefe me llamaron para hacer otra cosa. Y no es que lloro porque soy un bebé que hace un berrinche. Lloro porque me cargué al hombro un programa muy heavy en donde faltaba Gerardo”, remarcó. Sobre su regreso a los medios, el conductor señaló que aún no determinó si quiere volver a la pantalla chica: “Nada más lejos para mí hoy que pensar en La peña de Morfi” , sostuvo.

Jey Mammon inició acciones legales contra Ángel de Brito

Ángel de Brito fue una de las figuras mediáticas más críticas con Jey Mammon, tras el escándalo por las acusaciones de abuso a un menor

El conductor y músico se encargó de dar a conocer la denuncia que había realizado, a través de sus abogados, contra Benvenuto y también “contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación, haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en 2020 sin ningún sustento legal que la avale y de la que fui sobreseído por resolución firme de la justicia”, entre los que se encuentra el conductor de LAM (América), Ángel de Brito.

La defensa de Jey Mammon entiende que se vieron afectados el “derecho a la intimidad, a la privacidad, a la presunción de inocencia, a gozar de una vida libre de injerencias arbitrarias en su honra y reputación, el derecho a la libertad de trabajo, a la dignidad del ser humano y a la no discriminación”. En diálogo con LA NACION, Javier Baños, el abogado que se sumó al caso en abril, profundizó sobre los detalles de la querella contra De Brito: “Fue el único que no quiso llegar a un acuerdo en las audiencias prejudiciales… Esto va encaminado a un juicio oral y público. Lo vamos a citar a ver si se retracta. Hay un montón de testigos que declararon ante escribano”. En tanto, Ángel de Brito comentó que Marina Calabró compartió una lista de los nombres de las personas contra las que apuntó Mammon. Además de él, que dijo haber recibido la notificación a la mediación, mencionó que también podrían ser convocados Florencia de la V, Karina Mazzocco, Augusto Tartúfoli - conocido como Tartu -, José Núñez, Lucas Benvenuto, Nazarena Vélez y Yanina Latorre.

El caso Jey Mammon

Jey Mammon fue denunciado por abuso sexual por Lucas Benvenuto y eso determinó la salida del conductor de la televisión, a fines de marzo. Archivo

En marzo último, se conoció públicamente que en 2020 un joven denunció a Jey Mammon por abuso sexual, hecho presuntamente ocurrido cuando la víctima era menor. “Él tenía 32 años, yo 14″, dijo Lucas Benvenuto, el denunciante, ante las cámaras del programa A la tarde (América). Si bien la Justicia señaló en 2020 que el caso denunciado por Benvenuto había prescripto, el escándalo explotó en la televisión y eso determinó la salida del conductor de su programa, a fines de marzo.

En el ciclo conducido por Karina Mazzocco, el joven dijo que hacía un año y medio que había hecho la denuncia. “Me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo actualmente un programa en Telefe”, dijo. Si bien no dio el nombre y el apellido del hombre señalado, sí aportó pistas que llevaron a entender que se trataba de Jey Mammon. “Es conductor y es músico. Cuando salimos él tenía 32 años, y yo 14. Salí con él desde los 14 hasta los 16, 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado. A ese nivel de morbosidad…”, aseguró Benvenuto. Luego, en redes sociales, dijo con todas las letras que se refería a él.

En tanto, Jey Mammon viajó por un mes a España para alejarse del foco mediático, tras ser suspendido por tiempo indeterminado por el canal en el que se desempeñaba como conductor. Cuando regresó a la Argentina, Mammon señaló que había recuperado su rutina: “Hace rato que estoy en la vida normal” aseguró en aquel momento, y además expresó que su intención era regresar a su profesión: “La televisión es el lugar donde trabajé toda la vida”. La expectativa queda ahora instalada en torno a las reacciones y especulaciones sobre su presencia en la gala de los Martín Fierro de este domingo.

